ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба ВАДА. Ранее РУСАДА не согласилось с санкциями, вынесенными в её отношении исполкомом ВАДА.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение пока не вступило в силу. Президент России Владимир Путин назвал его политизированным и заявил, что оно будет обжаловано.

27 декабря Российское антидопинговое агентство направило в ВАДА письмо, в котором сообщило о несогласии с решением об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года. К пакету документов также было приложено письмо с позицией главы РУСАДА Юрия Гануса, который высказывался против обжалования решения ВАДА.

Ранее Ганус подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам ВАДА. Он также подчеркнул, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям.

Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.