СК назвал имя подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Следственный комитет России назвал имя подозреваемого в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. В ответе на запрос газеты "Ведомости" сообщается, что дело возбуждено против рядового Рустама Мухатова.

17 декабря стало известно, что Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о дедовщине в части.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на отца Рамиля Шамсутдинова, об издевательствах над ними заявили ещё четверо солдат. Ранее адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев заявлял, что обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье полностью признал вину. Со слов защитника, он попросил об особом порядке рассмотрения дела, то есть без рассмотрения доказательств.

Накануне в группе поддержки Шамсутдинова во "ВКонтакте" было опубликовано письмо, в котором солдат-срочник, убивший восьмерых сослуживцев, просит прощения у родных погибших военнослужащих. Он называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. Однако подчеркивает, что иного выхода у него не было – бежать и жаловаться было некуда, а терпеть издевательства над собой он больше не мог. По его словам, он хотел служить в армии, но не ожидал, что "попадёт в такой ад".