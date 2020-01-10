Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

СК назвал имя подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Рамиль Шамсутдинов

Смотреть комментарии

Следственный комитет России назвал имя подозреваемого в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. В ответе на запрос газеты "Ведомости" сообщается, что дело возбуждено против рядового Рустама Мухатова.

17 декабря стало известно, что Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о дедовщине в части.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на отца Рамиля Шамсутдинова, об издевательствах над ними заявили ещё четверо солдат. Ранее адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев заявлял, что обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье полностью признал вину. Со слов защитника, он попросил об особом порядке рассмотрения дела, то есть без рассмотрения доказательств.

Накануне в группе поддержки Шамсутдинова во "ВКонтакте" было опубликовано письмо, в котором солдат-срочник, убивший восьмерых сослуживцев, просит прощения у родных погибших военнослужащих. Он называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. Однако подчеркивает, что иного выхода у него не было – бежать и жаловаться было некуда, а терпеть издевательства над собой он больше не мог. По его словам, он хотел служить в армии, но не ожидал, что "попадёт в такой ад".

  • 25 октября в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием.
  • В Министерстве обороны сначала отрицали факт неуставных отношений в воинской части. Позднее в ведомстве признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров.
  • По официальным данным, в прошлом году от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG