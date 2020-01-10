СК назвал имя подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Следственный комитет России назвал имя подозреваемого в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. В ответе на запрос газеты "Ведомости" сообщается, что дело возбуждено против рядового Рустама Мухатова.
17 декабря стало известно, что Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о дедовщине в части.
Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на отца Рамиля Шамсутдинова, об издевательствах над ними заявили ещё четверо солдат. Ранее адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев заявлял, что обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье полностью признал вину. Со слов защитника, он попросил об особом порядке рассмотрения дела, то есть без рассмотрения доказательств.
Накануне в группе поддержки Шамсутдинова во "ВКонтакте" было опубликовано письмо, в котором солдат-срочник, убивший восьмерых сослуживцев, просит прощения у родных погибших военнослужащих. Он называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. Однако подчеркивает, что иного выхода у него не было – бежать и жаловаться было некуда, а терпеть издевательства над собой он больше не мог. По его словам, он хотел служить в армии, но не ожидал, что "попадёт в такой ад".
- 25 октября в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев, а один из офицеров угрожал ему изнасилованием.
- В Министерстве обороны сначала отрицали факт неуставных отношений в воинской части. Позднее в ведомстве признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров.
- По официальным данным, в прошлом году от рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих.
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