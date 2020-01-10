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Иран отверг утверждения о том, что украинский "Боинг" был сбит

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Иран отрицает, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся утром 8 января под Тегераном, был сбит ракетой - как заявили накануне со ссылкой на данные разведки лидеры Канады и Великобритании, а также многочисленные западные СМИ.

В официальном заявлении иранских властей, опубликованном государственным агентством IRNA, утверждения о том, что "Боинг" был сбит, названы "хорошо продуманным шагом в рамках психологических операций", а также "большой ложью".

Иранские власти заявили, что пригласили к участию в расследовании представителей компании-производителя самолёта - американского "Боинга" - а также Канады и других заинтересованных стран.

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