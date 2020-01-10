В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело против 34-летнего блогера Николая Горелова (известен под псевдонимом Николай Кириченко). Его обвинили в реабилитации нацизма из-за записи в социальной сети "Вконтакте". Об этом Горелов рассказал корреспонденту сайта Север.Реалии.

Уголовное дело, скорее всего, возбудили за запись в соцсети "Вконтакте", которая была сделана в мае 2018 года. По словам Горелова, у него нет официальных писем из Следственного комитета о возбуждении дела.

По его словам, информацию о возбуждении уголовного дела он узнал от журналистов "Медиазоны". Адвокат Горелова Мария Бонцлер подтвердила изданию информацию о том, что следователи возбудили дело. В пресс-службе Следственного комитета не ответили на вопрос корреспондента сайта Север.Реалии, предложив написать официальный запрос.

Николая Горелова в начале января вызывали в Следственный комитет. Следователь сказал о возбуждении уголовного дела из-за поста в социальной сети. Сотрудники СК увидели в записи блогера "неуважение к празднику 9 мая".

Впервые его вызвали на допрос 21 ноября, повестку вручили на улице. За несколько недель до этого сотрудники центра "Э" (подразделение МВД по борьбе с экстремизмом) предлагали ему проехать в отдел для беседы из-за его постов в соцсетях. Предположительно, полиция считает, что в них есть признаки оскорбления чувств верующих и реабилитации нацизма. После первой проверки уголовное дело против блогера отказались возбуждать.