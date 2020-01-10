Boeing раскрыла переписку своих сотрудников о самолёте 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку своих сотрудников о создании самолёта 737 MAX. Он "разработан клоунами" под надзором "обезьян", говорится в одном из более чем сотни сообщений, переданных прессе, Федеральному авиационному управлению США (FAA), а также комитетам палаты представителей и сената.

Как отмечает Reuters, несколько фрагментов переписки посвящены дорогостоящей процедуре обучения пилотов на тренажёрах 737 MAX. Они позволяют сделать выводы, что Boeing пыталась её избежать.

Reuters напоминает, что неделю назад компания изменила свою позицию и теперь рекомендует пилотам, летавшим на других моделях 737-го не ограничиваться компьютерной симуляцией при переходе на МАХ, а пройти обучение на тренажёре.

Также СМИ приводят диалог двух сотрудников Boeing, один из которых спрашивает другого, посадил бы тот свою семью на самолёт, зная, что пилотов обучали на симуляторе 737 MAX. "Нет", – отвечает второй. Переписка состоялась за восемь месяцев до первой катастрофы с участием самолёта.

Опубликованные сообщения свидетельствуют об агрессивной политике снижения расходов и попытках избежать надзора регулирующих структур. Они также демонстрируют неуважение к Федеральному авиационному управлению, пишет Reuters.

Представители Boeing называют высказанные в переписке мнения неприемлемыми и подчёркивают, что она не отражает то, чем является и стремится быть компания. Производитель самолётов заявил, что приветствует рекомендации FAA и участие профильных комитетов в решении проблем с моделью 747 MAX, сообщает CNN.