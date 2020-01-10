СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают об увольнении из центрального аппарата Федеральной службы безопасности России сотрудников, которые, находясь в здании ведомства в Москве, снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке 19 декабря.

Как рассказал РБК источник, близкий к ФСБ, были уволены 16 человек из отдела "П" - контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

В свою очередь собеседник издание Znak.com сообщил об увольнении пяти сотрудников. По его словам, были уволены "не какие-то майоры, а люди с хорошими должностями". "Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ",— сказал источник.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России. Znak.com получить официальный комментарий не удалось.​

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, ещё четверо пострадали. Один из раненых позже умер в больнице. Ранения также получил один гражданский. Нападавший был убит.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и назвал имя стрелявшего – это 39-летний Евгений Манюров из Подольска. При обыске в его квартире было найдено гладкоствольное и нарезное оружие.

Мотив преступления пока неясен. В Кремле назвали стрельбу по сотрудникам ФСБ, которую открыл Манюров, "проявлением безумия".