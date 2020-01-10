Противники президента самопровозглашённой Абхазии завладели оружием

В Сухуми представители оппозиции захватили здание администрации президента самопровозглашённой Абхазии, вскрыли оружейные комнаты службы охраны и завладели оружием. Об этом сообщает "Интерфакс". Представитель Совета безопасности республики заявил, что применение силы к протестующим пока не планируется, но не исключается в будущем.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял постановление с призывом к президенту подать в отставку в связи со сложной общественно-политической обстановкой. Участники оппозиционного митинга захватили здание администрации президента. Они потребовали отмены результатов президентских выборов, которые прошли в сентябре. На них с перевесом в полтора процента голосов победил Хаджимба.

Девять оппозиционных партий потребовали признать итоги голосования незаконными и подали иск в суд. Но там рассматривать заявление не стали. Оппозиция подала жалобу. Новое заседание планировалось 9 января, но его перенесли на неопределённый срок.

Хаджимба заявил, что отказывается покидать свой пост и призвал оппозицию к переговорам для сохранения стабильности в республике. Об ответе оппозиционеров пока не сообщается.