Пассажирский самолет "Международных украинских авиалиний" вылетел ранним утром 8 января из Тегерана в Киев, но уже через две с половиной минуты исчез с экранов радаров.

В катастрофе погибли 176 человек, граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины. Официальные лица этих стран поначалу воздерживались от предположений, заявляя лишь о необходимости объективного независимого расследования и выражая соболезнования семьям погибших.

Независимые эксперты скептически отнеслись к версии иранских властей о том, что причиной крушения стало самовозгорание двигателя, в социальных сетях распространялись версии о поражении самолета ракетой – трагедия случилась сразу после нанесения Ираном ракетного удара по американским базам в Ираке в ответ на убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.

9 января украинские официальные лица заявили, что среди версий катастрофы – поражение ракетой находящегося на вооружении Ирана зенитно-ракетного комплекса "Тор-M1" российского производства. (В соцсетях появились фотографии носового обтекателя ракеты "Тор–М1", якобы найденного местными жителями недалеко от места катастрофы). Кроме "ракетной" в Киеве рассматривали версии столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта и еще три "закрытые версии".

Позже в тот же день американские журналисты сообщили со ссылками на правительственные источники, что причиной катастрофы мог быть ошибочный выстрел системы иранской ПВО.

Так, прикомандированный к Пентагону корреспондент Fox News Лукас Томлинсон написал в твиттере​: "Американская разведка считает, что украинский авиалайнер сбил по ошибке Иран ракетой "земля-воздух" российского производства".

В сообщении телекомпании CBS News говорилось: ​"Должностные лица США уверены в том, что Иран сбил украинский лайнер спустя несколько часов после иранского ракетного нападения на американские объекты. Погибло 176 человек, в том числе 63 канадца. Эта информация основана на данных американской разведки, которая, по словам источников, засекла сигналы включенного радара. Американские спутники также наблюдали два ракетных пуска непосредственно перед тем, как самолет взорвался".

Было очевидно, что это утечка, санкционированная администрацией.

Затем в Белом доме во время мероприятия с участием прессы президента Дональда Трампа спросили о катастрофе. Он не сказал ничего определенного, но в его ответах были намеки:

– Как вы думаете, что произошло с этим самолетом?

– Ну, у меня есть свои подозрения.

– В чем заключаются эти подозрения?

– Я не хочу это говорить, потому что у других тоже есть подозрения. Это трагическое событие, кто-то на той стороне мог совершить ошибку... Некоторые говорят, что была механическая проблема. Лично я считаю, что так вопрос даже не стоит.

– Вы думаете, Иран случайно сбил его?

– Не знаю. Правда не знаю. Им там виднее. В какой-то момент они огласят данные черного ящика. Идеально было бы передать их "Боингу". Но если они передадут их Франции или какой-нибудь другой стране, это будет тоже правильно.

Тем временем в Лондоне офис премьер-министра Великобритании опубликовал заявление Бориса Джонсона, который первым из лидеров стран, чьи граждане погибли при крушении, утвердительно огласил ракетную версию, однако с оговоркой о непредумышленном характере случившегося: "Сейчас имеется значительный объем данных, говорящих о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно работаем с Канадой и нашими иностранными партнерами. Теперь необходимо полное, прозрачное расследование... Великобритания продолжает призывать все стороны к срочной деэскалации и снижению напряженности в регионе".

Следующим эту версию изложил, причем в тех же выражениях, премьер-министр Канады Джастин Трюдо: "У нас имеются разведданные из многих источников, как от наших союзников, так и от нашей собственной разведки. Эти данные свидетельствуют о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух». Это могло произойти непреднамеренно. Эта новая информация повышает необходимость в тщательном расследовании случившегося. Канада работает со своими союзниками с тем, чтобы обеспечить проведение досконального и внушающего доверие расследования причин этой фатальной катастрофы. У канадцев есть вопросы, и они заслуживают того, чтобы на них были даны ответы. Вчера вечером министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шемпейн говорил с иранским министром Зарифом. Министр Шемпейн ясно заявил, что канадские должностные лица должны немедленно получить доступ в Иран, чтобы обеспечить консульские услуги, установить личность жертв и принять участие в тщательном расследовании".

Президент Украины Владимир Зеленский также не исключил, что причиной авиакатастрофы стало попадание ракеты, но призвал западные страны помочь в расследовании и предоставить Киеву все имеющиеся доказательства: "Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин". Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет говорить о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео, и напомнил, что члены украинской комиссии по расследованию причин катастрофы продолжает работу в Иране: "Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов".

Иран отреагировал на все эти публикации и заявления раздраженно. Официальный представитель правительства Али Рабей назвал их "психологической войной" против Ирана. Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех решительно исключил версию ракетного удара по самолету. "С научной точки зрения, – заявил он, – невозможно, чтобы украинский самолет был сбит ракетой, и подобные слухи нелепы".

Однако официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави заявил, что власти страны готовы допустить иностранных экспертов к участию в расследовании: "Расследование причин крушения украинского самолета проводится на основании международных стандартов и правил Международной организации гражданской авиации. Украина и компания Boeing – как владелец и производитель – приглашены участвовать в нем. Мы ценим помощь любой страны, которая может предоставить информацию назначенной комиссии".

В социальных сетях тем временем появился видеоролик, запечатлевший горящий самолет и взрыв от его падения.

Газета New York Times переопубликовала ролик и привела собственный анализ: по оценке газеты, на видео видно, как ракета поражает лайнер, который, однако, падает не сразу, а разворачивается и летит обратно в направлении аэропорта. Именно в этот момент, утверждает газета, бортовой транспондер перестал передавать сигнал диспетчерам. Пролететь он успел не более 15 километров, а затем взорвался и рухнул наземь. По версии источников в правительстве, на которые ссылается и New York Times, система противовоздушной обороны Ирана в тот момент находилась в повышенной боевой готовности – ведь прошло всего несколько часов после иранского "удара возмездия", и в Тегеране опасались американского ответа.

Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки: это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. Представитель Bellingcat, ж​урналист-расследователь Христо Грозев в интервью "Настоящему времени" рассказал о том, как с помощью геолокации и геометрических вычислений им удалось придти к своим выводам:

"Узнав, с какого места было снято видео, мы смогли сделать дополнительные вычисления и, имея представление о том, где ракета попала в самолет, мы смогли воссоздать полную траекторию полета. И мы смогли [вычислить], с какого места на горизонте пошла ракета, которая попала в самолет. Зная скорость, с которой движется ракета "Тор", мы смогли вычислить угол, по которому она двигалась по отношению к самолету. [Это позволило] вычислить радиус, откуда была выпущена ракета – 6-6.5 километра. [На таком расстоянии в правильном направлении] мы смогли найти только одну базу, давно известную как испытательная база для ракет противовоздушной обороны Ирана".

Грозев подчеркнул, что Bellingcat с недоверием относится к информации о расследовании, полученной от Ирана:

"Мы пытались относиться с доверием к информации, которая поступала от Ирана с первого момента, но наше отношение к ней поменялось значительно в худшую сторону, когда мы увидели, что они работают, мягко говоря, непрофессионально, а скорее всего, преднамеренно. Первое требование к следователям – не трогать абсолютно ничего из того, что упало, кроме тел. Все остальное должно остаться на том же месте, где упало, пока не пришли международные следователи. Вчера мы увидели, что бульдозерами и тяжелой техникой они все перенесли в одну кучу. Это абсолютно безответственно, и потому мы относимся с недоверием к информации от Ирана".

Украинские эксперты так восстанавливают хронологию событий катастрофы:

Самолет рейса PS 752 вылетел из аэропорта Тегерана примерно в 6 утра по иранскому времени – с опозданием от заявленного в расписании в один час. Причину задержки пассажирам не объяснили, но, очевидно, это было связано с закрытием воздушного пространства на время иранской ракетной атаки по американских военным базам в Ираке. В украинской авиакомпании утверждают,что самолет был исправен перед вылетом. Этот украинский Boeing 737-800 NG прошел последнее плановое техническое обслуживание 6 января 2020 года.

Связь с бортом прекратилась через две с небольшим минуты после взлёта. У самолета отключился транспондер – передатчик, сообщающий о местоположении, скорости самолета диспетчерам. Лайнер после этого исчез с радаров.

Последнее точно известное местоположение самолета – примерно 6,5 километров от секретной иранской военной базы IRSG. Именно оттуда как установила Bellingcat, возможно, были запущены две зенитные ракеты по лайнеру.

Через несколько минут горящий самолет снял на камеру один из местных жителей. Еще примерно через 30 секунд самолет взорвался от удара о землю.

Украинские специалисты, осмотревшие обломки самолета под Тегераном утверждают, что двигатели не горели в воздухе и, скорей всего, не могли стать причиной катастрофы.

Среди возможных причин пуска ракет по украинскому самолету, как считают некоторые эксперты, могла быть выключенная система идентификации лайнера (так называемая система «свой-чужой»). Силы ПВО Ирана, находившиеся в состоянии боевой готовности после завершившейся немногим более часа до этого ракетной атаки по американским базам в Ираке, могли воспринять украинский самолёт как неизвестный объект и поэтому могли выпустить по нему ракеты. Именно так можно объяснить, почему среди всех пассажирских самолётов, находившихся в этой зоне (приближавшихся для посадки в аэропорту Тегерана), атаковали именно борт "МАУ.

В Киеве ожидают новой информации от украинских специалистов, направленных в Иран. Среди этих специалистов есть и те, кто участвовал в расследовании катастрофы малайзийского пассажирского лайнера рейса MH-17 в небе над Донбассом летом 2014 года, в результате которой погибли 298 человек. Пока известно, что представителей украинской комиссии иранская сторона не допускает к осмотру так называемых "черных" ящиков, которые, как утверждают власти Ирана, существенны повреждены.