Расстроили бабушку. Что стоит за "бунтом" принца Гарри и его жены

У британского двора – новая проблема. Принц Гарри, герцог Сассекский, внук королевы Елизаветы II и сын наследника престола принца Чарлза, вместе со своей женой герцогиней Меган, урожденной Маркл, никого не предупредив заранее, объявил, что отказывается от статуса полноправного члена королевской семьи.

Гарри и Меган хотят сами зарабатывать себе на жизнь, перестать исполнять церемониальные обязанности, связанные с их статусом, и жить попеременно то в Великобритании, то в Северной Америке. Они "взорвали бомбу" своим заявлением вечером 8 января.

Сассексы указали, что хотят жить попеременно в Великобритании и Северной Америке, стать финансово независимыми и "начать новую главу" в жизни. Кроме того, пара заявила о создании новой благотворительной организации. О том, чем именно будет заниматься организация, пока не сообщается. Герцог и герцогиня Сассекские выразили "полную поддержку" королеве Елизавете II.

Британская королевская семья делится на ее официальных членов, которые обладают дарованными им королевой титулами принцев, принцесс, герцогов и герцогинь, и прочих членов дома Виндзоров, не использующих королевскую титулатуру. Со статусом члена королевской семьи связан определенный набор прав и протокольных обязанностей. Именно от них и отказались Гарри и Меган. Тем не менее пока нет оснований утверждать, что они будут лишены герцогского титула.

Кто такие герцог и герцогиня Сассекские? Принцу Гарри (официально – Генри) Чарлзу Альберту 35 лет, он младший сын принца Уэльского Чарлза и покойной леди Дианы Спенсер. Гарри – шестой в очереди наследник британского трона, после своего отца, старшего брата Уильяма, герцога Кембриджского, и троих детей последнего. Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, которая старше него на три года, поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Для Меган это второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. 6 мая 2019 года в семье родился первенец – Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Принц Гарри и его супруга известны менее официальным стилем коммуникации с обществом и прессой, чем большинство членов королевской семьи. Они делились со СМИ откровениями о своих психологических трудностях, часто выражали свои взгляды на актуальные общественные проблемы, вопросы экологии. Много шуму наделало заявление пары о том, что они не собираются иметь более двух детей, чтобы не способствовать перенаселению планеты, ведущему, по их мнению, к необратимым изменениям климата. У старшего брата Гарри, Уильяма, и его супруги Кэтрин трое детей.

Почему они это сделали?

По мнению Джонни Даймонда, многолетнего обозревателя Би-би-си, занимающегося новостями, связанными с королевской семьей, Гарри "давно хотел уйти. И вместе с женщиной, которую он любит, он теперь думает, что нашел путь. Но способ их ухода потрясает".

Британская пресса обращает внимание на то, что принц Гарри не скрывал, что он тяготится вниманием прессы, прежде всего бульварной, к жизни королевской семьи, и несколько раз заявлял в интервью, что предпочел бы "обычную жизнь". Известно, что гибель матери, принцессы Дианы, в автокатастрофе в 1997 году нанесла ему психологическую травму.

С другой стороны, по мнению многих наблюдателей, мать отчасти стала для Гарри "ролевой моделью". Леди Диана была известна нестандартным для члена королевской семьи поведением, которое принесло ей популярность в народе, но в конечном итоге привело к разрыву с Виндзорами. Кроме того, Гарри в последние годы с трудом находил общий язык с отцом и старшим братом.

Брак с Меган Маркл, судя по всему, обострил желание принца "взбунтоваться". Оба супруга ненавидели вмешательство прессы в их личную жизнь: Меган судилась с газетой Daily Mail, которая без разрешения опубликовала, по утверждению герцогини, письмо из ее личной переписки. По слухам, у младшей невестки принца Чарлза не сложились отношения со старшей – Кэтрин, женой принца Уильяма. В этой связи, как отмечает пресса, не обязательно случайным является тот факт, что заявление Гарри и Меган появилось накануне семейных торжеств по случаю дня рождения Кэтрин 9 января.

Сторонники Меган утверждают, что она подвергалась в Великобритании серьезному психологическому давлению. Оно было связано, по этой версии, в том числе с прогрессистскими взглядами герцогини (она поддерживает экологические и феминистские инициативы), а также ее расовым происхождением. Принц Гарри однажды прокомментировал это так: "Я потерял мать и сейчас наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил".

Некоторые поклонники Меган в социальных сетях после публикации герцогского "заявления об уходе" не стеснялись в выражениях:

Я надеюсь, что Гарри и Меган построят во Фрогмор-коттедж (их поместье под Виндзором. – РС) большой бассейн и напишут на его дне большими буквами "ОТВАЛИТЕ" (в оригинале более грубое слово. – РС). Те же самые люди, которые выталкивали их из Британии, теперь скулят. Да, она черная… так, [блин], смиритесь с этим! Расистское отребье.

Есть и противоположные оценки – Гарри и Меган обвиняют в безответственности и отсутствии чувства долга. Весьма резок, например, Пирс Морган – известный британо-американский журналист и телеведущий:

Диана, которая регулярно вступала в сговор с бульварной прессой, чтобы прорекламировать себя, погибла по вине нетрезвого водителя. Гарри – не единственный человек, лишившийся одного из родителей в раннем возрасте. Увы, таких много, я в том числе. Это не дает ему права столь возмутительно вести себя по отношению к королеве.

Семейная ссора

Как отмечают британские СМИ, несмотря на всю сдержанность, проявленную королевскими представителями при оценке ситуации, ясно, что решение Гарри и Меган воспринято остальными Виндзорами "с болью" и, вероятно, возмущением. Daily Mail утверждает, ссылаясь на свои источники, что королева знала о намерениях внука "хлопнуть дверью" и передала ему просьбу – не заявлять об этом публично до тех пор, пока они не обговорят все детали с ней и принцем Чарлзом. Но Гарри и Меган решили по-другому.

Как стало известно 10 января, Елизавета II, принцы Чарлз и Уильям отдали распоряжение своему персоналу – установить контакты с четой Сассексов и их сотрудниками, чтобы понять, как разрешить сложившуюся ситуацию. Речь идет не только о семейном конфликте, но и о множестве имущественных, финансовых, отчасти и политических вопросов. Финансирование расходов герцогской четы до сих пор на 95% покрывалось за счет доходов от многочисленных поместий и другого имущества, принадлежащего отцу Гарри принцу Чарлзу. От этого источника Сассексы, судя по их заявлению, хотят отказаться и зарабатывать самостоятельно.

Конечно, невозможно себе представить Гарри в роли, скажем, таксиста, а Меган – официантки. Учитывая, что недавно пара зарегистрировала собственную торговую марку Sussex Royal, речь пойдет, видимо, о коммерческой деятельности – помимо упомянутой выше благотворительности. Планы принца Гарри стать финансово самостоятельным были иронично прокомментированы некоторыми пользователями соцсетей:

35-летний мужчина хочет уйти от родителей и отказаться от их денег

На данный момент принц Гарри находится, судя по всему, в Британии, его супруга и маленький сын вернулись в Канаду, где семья встречала Рождество. Там у Меган много друзей. В Британии за Сассексами, очевидно, останется поместье в графстве Беркшир. А вот относительно их пребывания за океаном ясности нет. Мать Меган, с которой она близка, живет в Калифорнии, отец, с которым герцогиня редко общается, – в Мексике. Но в качестве наиболее вероятного места пребывания Гарри и Меган называют именно Канаду, которой они оба весьма симпатизируют.

В начале января там даже был проведен опрос, согласно итогам которого 60% канадцев приветствовали бы назначение принца Гарри генерал-губернатором – официальным представителем королевы в этой стране. Опрос, однако, проводился до того, как было обнародовано заявление Сассексов. Сейчас трудно сказать, согласится ли королева утвердить такое назначение: оно выглядело бы де-факто как полное прощение взбунтовавшегося внука и его жены.

Что всё это значит?

Обозреватели отмечают, что для британской монархии решение Гарри и Меган – очередной удар, особенно болезненный после совсем недавнего скандала с младшим сыном королевы принцем Эндрю, герцогом Йоркским. Принц поддерживал приятельские отношения с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в многочисленных случаях сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним. Сын британской королевы категорически отрицал какие-либо сексуальные контакты с юными девушками на вечеринках, организованных Эпштейном. Однако интервью принца Би-би-си, посвященное скандалу, оказалось настолько неудачным, что он предпочел заявить о своем "уходе в тень" – герцог Йоркский перестал исполнять официальные обязанности члена королевской семьи.

Теперь с таким же решением, только добровольно, пришли Гарри и Меган. Учитывая, что принц Чарлз не слишком популярен еще со времен его развода с принцессой Дианой, фигурой, не запятнанной какими-либо скандалами, среди ближайших взрослых родственников королевы остается только ее старший внук принц Уильям. Поскольку Елизавете II 93 года, британское общество не может не задумываться о том, что ждет монархию в случае смены на троне. В адрес монархии раздается критика: ее иногда обвиняют в чрезмерной консервативности, в том, что она отстает от общества и его требований – учитывая огромные перемены, произошедшие с Британией за 67 лет царствования нынешней королевы.

"Она была свидетелем огромного множества событий, перемен, кризисов, безумия, радостей и трагедий. В течение почти 70 лет, когда в Британии и мире сменялись бесконечные премьер-министры, президенты и прочие лидеры, она оставалась символом постоянства", – говорит о Елизавете II американская журналистка и писательница Хизер Кокс, соавтор романа "Королевское Мы" о британской королевской семье. Как и у многих других наблюдателей, у нее нет ответа на вопрос, удастся ли принцу Чарлзу и другим преемникам нынешней королевы сохранить репутацию монархии и ее роль важнейшего национального символа, особенно в ситуации, когда этот институт сотрясают скандалы, создаваемые самими Виндзорами. Как раз на популярную чету Сассексов многие британцы возлагали надежды на модернизацию, оживление и поддержание престижа монархии. Теперь всё будет по-другому.

Хьюго Виккерс, автор ряда биографий членов королевской семьи, заявил в интервью 4-му каналу Би-би-си о Гарри и Меган: "Если они не проявят достаточной осторожности, то в конце концов закончат в роли поблекших знаменитостей. Всё это на самом деле очень грустно". Виккерс напоминает, что именно так сложилась судьба дяди нынешней королевы – Эдуарда VIII, занимавшего британский трон в 1936 году. Решив жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон, король спровоцировал острый политический кризис и был вынужден отречься от престола. В тот момент он был популярен, но позднее Эдуард и Уоллис не нашли себе применения и прожили довольно пустую, хоть и комфортную жизнь завсегдатаев светских раутов и фешенебельных курортов.

С приближением смены правления проблемы королевской семьи будут только обостряться

Для противников монархии (они в Британии пока в явном меньшинстве) нынешний скандал – отличный повод вновь призвать к отмене этого института. Грэм Смит, лидер антимонархического объединения "Республика", отмечает: "У королевской семьи серьезные проблемы, поскольку ее младшие поколения далеко не столь усердны в исполнении своих обязанностей, как королева и принц Чарлз. С приближением смены правления проблемы королевской семьи будут только обостряться".

Британское правительство, однако, проявляет подчеркнутую лояльность короне. Премьер-министр Борис Джонсон отказался как-либо комментировать решение Сассексов, заявив, что это касается только королевской семьи. А министр юстиции Роберт Баклэнд заявил: "Мы должны по-прежнему уважать и ценить важную роль королевской семьи в британской общественной жизни".

Пока наиболее видимым последствием заявления Гарри и Меган стало решение лондонского Музея восковых фигур мадам Тюссо убрать фигуры Сассексов из раздела экспозиции, посвященного британской королевской семье. Согласно пресс-релизу музея, их перенесут в другое помещение.