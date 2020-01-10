Менеджер World of Tanks хочет создать партию к выборам в Госдуму

Один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров планирует создать партию для участия в региональных выборах 2020 года и выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом Макаров рассказал "Коммерсанту".

Учредительный съезд "Партии прямой демократии" запланирован на 5 марта. Макаров назвал имена других членов оргкомитета, среди которых менеджеры различных IT-компаний, а также бывший продюсер "Живого журнала" и связанный с Кремлём политтехнолог, ныне совладелец оказывающей GR-услуги компании Wargaming косалтинговой фирмы с регистрацией в Сан-Марино Тимофей Шевяков (он стал пресс-секретарём будущей партии).

По словам Макарова, в партию пригласят сотрудников региональных IT-компаний. На создание электронной платформы для деятельности партии Макаров готов потратить миллион долларов.

В манифесте партии говорится, что "запрос на перемены, особенно характерный для молодой, образованной и активной части общества, требует незамедлительного разрешения. Не менее очевидно, что эти перемены не могут совершаться ценой потрясений".

World of Tanks — популярная онлайн-игра, симулятор танкового боя. Её разработчик и владелец - белорусская компания Wargaming.Net. Она зарегистрирована на Кипре, офисы компании есть в России, Белоруссии, на Украине и в других странах. Как отмечает "Коммерсантъ", в России Wargaming сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе "Помним всё". По словам источника "Коммерсанта", Wargaming активно спонсирует патриотические мероприятия в России и Белоруссии и "обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT".

Недавно "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писали, что в Кремле разрабатывают стратегию подготовки к выборам в Госдуму, которая предусматривает, в частности, участие в них большого количества малых партий-"спойлеров", которые могли бы размыть голоса тех, кто не готов голосовать за "Единую Россию".