Lufthansa отменила рейсы в Тегеран. Один самолёт вернулся с полпути

Германская авиакомпания Lufthansa в пятницу объявила об отмене всех своих рейсов в Тегеран до 20 января включительно в связи с "неопределенной ситуацией" в сфере безопасности воздушного пространства над иранской столицей.

В заявлении компании говорится, что речь идёт о мере предосторожности. Решение о том, возобновятся ли рейсы в столицу Ирана, будет принято позднее с учётом обстоятельств.

О решении было объявлено на следующий день после того, как ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке США и других стран, а затем и лидеры Канады и Великобритании заявили о том, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, предположительно был сбит иранской ракетой.

Вечером в четверг, в считаные минуты после того, как появились сообщения о ракете и видео её предполагаемого попадания в самолёт, лайнер Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, развернулся над Румынией и вернулся в Германию.

Сразу после катастрофы украинского самолёта ряд авиакомпаний изменили маршруты своих рейсов так, чтобы избежать воздушного пространства над Ираком и Ираном. Среди них Qantas, Singapore Airlines и Air France. Маршруты из Юго-Восточной Азии и Австралии в Европу теперь проходят над Афганистаном, Туркменией и Кавказским регионом. Росавиация тоже опубликовала подобную рекомендацию, однако "Аэрофлот" продолжает летать над Ираном, а также совершать рейсы в Тегеран. Над Ираном, в том числе в Европу, также продолжают летать самолёты авиакомпаний многих стран Азии.

Власти Ирана отрицают версию о том, что украинский самолёт, на борту которого погибли 176 человек, был сбит.