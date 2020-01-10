Журналист "Росбалта" Александр Шварёв получил убежище в Латвии

Журналист "Росбалта" Александр Шварёв, обвиняемый в России в клевете в адрес бизнесмена Алишера Усманова, в начале ноября получил убежище в Латвии. Об этом пишет РБК, со ссылкой на адвоката. По словам защитника, журналист получил статус беженца в соответствии с Конвенцией ООН.

В апреле 2019 года в редакции "Росбалта" в Москве и дома у Шварёва прошли обыски по делу, возбуждённому по заявлению Усманова. В публикациях на сторонних ресурсах журналист сообщил о предполагаемых связях миллиардера с вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой.

Кроме того, по версии следователей, Шварёв вымогал более 50 тысяч долларов у бизнесмена из Казахстана.

Сам журналист вину категорически отрицает.

В ноябре 2019 года суд в Москве заочно арестовал Шварёва.