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Телепрограмма "Утренняя почта" закрыта после 45 лет в эфире

Бывший ведущий "Утренней почты" Юрий Николаев

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Канал "Россия 1" закрыл развлекательную программу "Утренняя почта", выходившую под этим названием на российском, а до этого советском телевидении с 1974 года. Об этом сообщил "Московский комсомолец" без указания источника и подтвердил Радио Свобода собеседник, знакомый с темой. Последний выпуск программы вышел 29 декабря.

В разные годы программу вёл Юрий Ковеленов, Юрий Николаев, Алла Пугачёва, Ефим Шифрин и другие дикторы Центрального телевидения, актёры и музыканты. В ней показывались музыкальные выступления и клипы.

Одновременно принято решение о закрытии выходившей с 1994 года "Смехопанорамы" Евгения Петросяна пишет газета. Там показывались скетчи российских юмористов.

После 28 лет закрыта так же программа "Сам себе режиссёр". Ведущий Алексей Лысенков сообщил об этом в своём инстаграме. Программа была посвящена забавным видеороликам, снятым зрителями сначала на видеокамеру, а позднее — на мобильные телефоны.

Обновлено: После публикации новости пресс-служба "России-1" сообщила РБК, что выпуск "Утренней почты" и "Смехопанорамы" "приостановлен".

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