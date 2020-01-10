Чебоксарский форум заблокировали за строчку из песни про "хохлов"

Роскомнадзор заблокировал чебоксарский форму "НА-СВЯЗИ" за то, что один из пользователей в 2008 году процитировал строчку из песни "Зачем, хохлы, вам Черноморский флот?" Александра Харчикова, которую запретили в 2015 году. Об этом сообщает "7Х7" со ссылкой на администрацию форума.

Прокуратура города Артём в Приморском крае обнаружила строчку из запрещённой песни в 2015 году и тогда же подала иск о блокировке. Суд удовлетворил этот иск. В администрации форума утверждают, что за пять лет не получали никаких уведомлений от Роскомнадзора.

Из-за того, что "НА-СВЯЗИ" использует протокол https заблокированным оказался весь ресурс, а не отдельная страница. Руководству форума в Роскомнадзоре заявили, что "стараются исправить проблему и убрать блокировку". Позже форум стал доступен по новому адресу.