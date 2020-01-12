Нефть и политика. Эфир в 19.05

Опричнина и конопля, викинги и деготь. Империи железа и картофеля, пушнины и алмазов. Пути шелка и хлопка. Как природные ресурсы диктовали человеку политическую географию мира?

Как век железа и горнодобывающей промышленности связан с теорией политэкономии Маркса и периодом классических социальных революций? Почему революция по образцу 1917 года невозможна сейчас?

Можно ли при наличии богатых природных ресурсов удержаться от соблазна их эксплуатации? Почему нефтяные богатства часто бывают связаны с автаркиями и квазитоталитарными структурами? Если не нефть, то что?

Экология, политика и мораль: договорится ли человечество о новых принципах мирного сосуществования с планетой, перестанет ли мусорить и убивать животных? Или же планета ответит уничтожением человечества?

С автором книги, историком культуры Александром Эткиндом обсуждаем, что такое сырьевая экономика и зависимость политики от ресурсов, чем грозит России “нефтяная игла”, смогут ли люди избежать глобальной экологической катастрофы.

Ведет программу Елена Фанайлова

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