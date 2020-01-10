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Поэт Юлий Гуголев написал поэму из судебных материалов "московского дела"

Юлий Гуголев

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Российский поэт Юлий Гуголев написал поэму из цитат судебных материалов так называемого "московского дела". Она составлена из отрывков из приговоров Кириллу Жукову, Даниле Беглецу, Павлу Устинову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову и другим обвиняемым, привлечённым к суду за участие в летних акциях протеста в Москве. Стихотворение опубликовано "Новой газетой".

"Юридический язык во всем мире отделен от языка повседневного, обладает своей лексикой и строем и часто кажется странным", — пишет автор проекта, куратор Анна Наринская. — Но в языке судопроизводства по "московскому делу" задевает как раз обратное. Он не отрезает себя от нашей речи, а пытается ее присвоить".

"Новая газета" выложила видео чтения поэмы автором.

Было такое дело:
предвидя неизбежность
желая их наступления
продолжив реализацию
своего преступного умысла
взявшись за специальное
средство (палку резиновую)
препятствуя законной
представителя власти
схватил его за плечо
которое с силой сжал
и потянул в толпу
митингующих граждан.

Так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечали, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.

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