Активистов из Элисты оштрафовали за митинги против мэра из "ДНР"

Суд в Элисте оштрафовал на пять и на три тысячи рублей местных жителей Бадму Бюрчиева и Николая Гилядникова, участвовавших в митинге 29 сентября 2019 года против нового мэра города Дмитрия Трапезникова, ранее возглавлявшего "ДНР". Об этом сообщает "Кавказский узел".

Участников протестной акции обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Бюрчиев заявил, что намерен обжаловать решение суда. Ранее его уже штрафовали на 20 тысяч рублей за митинг против назначения Трапезникова, а также назначали 20 часов обязательных работ.

Дмитрий Трапезников стал мэром Элисты 26 сентября. В прошлом году, после убийства главы "ДНР" Александра Захарченко в Донецке, он в течение короткого времени исполнял его обязанности.

Кандидатуру Трапезникова на должность мэра Элисты внёс на рассмотрение местного парламента руководитель Калмыкии Бату Хасиков, который, в свою очередь, был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года. Хасиков заявил, что Трапезников получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, и назвал его "антикризисным менеджером".

С момента назначения Трапезникова в Элисте проходят массовые акции за его отставку.