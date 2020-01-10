В Петербурге задержали двух активистов движения "Весна"

В Санкт-Петербурге полиция задержала координатора движения "Весна" Богдана Литвина и активиста Никиту Зарецкого. Они принимали участие в метропикетах.

Литвина задержали до начала акции. Его доставили в отдел полиции, вручили бумаги из прокуратуры и отпустили. Зарецкий стоял в пикете у Гостиного двора. Активист держал плакаты с надписями "Вовочка! Садись, двадцать" и "Узурпатор, отпускай заложников и сдавайся".

Метропикеты в пятницу также прошли в Москве. Бывший обвиняемый по "московскому делу" Сергей Абаничев вышел к станции "Бауманская". Корреспондент "Новый газеты" Илья Азар стоял в пикете у метро "Славянский бульвар", а глава муниципального округа Тропарево-Никулино Александр Гагарин вышел к станции "Юго-Западная". Мать обвиняемого по "московскому делу" Андрея Баршая стояла с пикетом у станции "Автозаводская".

После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. В деле насчитывалось более двадцати участников, часть из них получили реальные сроки.