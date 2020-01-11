Султан Омана умер после 50 лет правления. Он не оставил наследников

Султан Омана Кабус бен Саид аль Саид умер в возрасте 79 лет. Перед смертью он долго болел, сообщает агентство Reuters, но монарх не оставил наследников.

На улицы столицы страны Маската выведена бронетехника, рассказывают очевидцы. Военные призвали правящий дом собраться, чтобы выбрать преемника. На экстренной сессии правящего совета новым монархом назван бывший министр культуры Хайтем бен Тарик аль Саид.

Дом аль Саид правит Оманом с 1746 года. Его основатель объединил султанат после освобождения от персидского завоевания. В стране оборудован пункт материально-технического обеспечения британского флота, предназначенный, в частности, для обслуживания новых авианосцев типа "Куин Элизабет".

Хайтему бен Тарик Аль Саиду 65 лет, он учился в Оксфорде и Кембридже, и был первым президентом футбольной ассоциации Омана. Он — двоюродный брат скончавшегося монарха, рассказывает издание Gulf News.