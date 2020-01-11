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Исполнитель роли Джокера арестован за участие в демонстрации в Вашингтоне

Хоакин Феникс в роли Джокера

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Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер" арестован полицией за участие в демонстрации в Вашингтоне, сообщает издание Variety. Всего полицией арестованы 147 человек, среди них — звезда фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня" Мартин Шин, передаёт CNN.

Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла в ночь на субботу по московскому времени в центре Вашингтона. Она организована в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления двукратной обладательницей "Оскара" Джейн Фондой и проходила 14 недель подряд.

Полиция предъявила арестованным обвинения в нарушении общественного порядка. С октября полиция арестовывала и других участников протестов — в том числе саму Фонду, Сэма Уотерстона, Тэда Денсона, Кэтрин Кинер и других голливудских актёров.

  • Драма "Джокер" Тодда Филлипса победила в прошлом году на Венецианском кинофестивале, Феникс получил за исполнение роли Золотой глобус и рассматривается критиками как главный претендент на "Оскар" за лучшую мужскую роль в этом году. В картине главного героя арестовывает полиция, но его освобождают протестующие.

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