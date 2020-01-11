Исполнитель роли Джокера арестован за участие в демонстрации в Вашингтоне

Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер" арестован полицией за участие в демонстрации в Вашингтоне, сообщает издание Variety. Всего полицией арестованы 147 человек, среди них — звезда фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня" Мартин Шин, передаёт CNN.

Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла в ночь на субботу по московскому времени в центре Вашингтона. Она организована в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления двукратной обладательницей "Оскара" Джейн Фондой и проходила 14 недель подряд.

Полиция предъявила арестованным обвинения в нарушении общественного порядка. С октября полиция арестовывала и других участников протестов — в том числе саму Фонду, Сэма Уотерстона, Тэда Денсона, Кэтрин Кинер и других голливудских актёров.