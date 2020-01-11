Умер чешский кинорежиссёр Иван Пассер

Чешский кинорежиссёр и сценарист Иван Пассер умер в возрасте 86 лет в США, где жил после подавления Пражской весны. Об этом сообщило Чешское радио.

Автор "Интимного освещения" и "Рождённого побеждать" с Робертом Де Ниро родился в Праге, где окончил Академию исполнительных искусств, был представителем Новой волны чехословацкого кинематографа, но вынужден был эмигрировать после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

В конце 1990-х годов по предложению режиссёра Милоша Формана, с которым он работал, был приглашён снять российско-немецко-казахстанский фильм "Кочевник", отказался от завершения проекта и его закончил режиссёр Сергей Бодров.