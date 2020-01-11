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На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь

Президент Тайваня Цай Инвэнь

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Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Цай Инвэнь с победой на президентских выборах в Тайване. Поздравление опубликовано на сайте Госдепартамента.

Тайвань "вновь демонстрирует силу прочной демократической системы", что, вместе с экономическими достижениями, делает Тайвань примером для подражания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Помпео назвал американцев и тайваньцев "участниками одного и того же сообщества демократий". По его словам, оба государства разделяют единые ценностями в политике, экономике и международных отношениях.

США выразили благодарность президенту Цай за её лидерство в развитии прочного партнёрства с Соединёнными Штатами. В Вашингтоне приветствуют приверженность Цай Инвэнь поддержанию стабильности в регионе", несмотря на усиливающееся внешнее давление, отмечает "Голос Америки".

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