Единственная иранская олимпийская медалистка уехала из страны

Единственная в истории спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам.

Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо.

О своём решении она сообщила в инстаграме. "С чего мне начать - с приветствия, с прощания или с соболезнований?" - с таких слов начинается её запись.

Ализаде называет себя "одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране". По её словам, она не была свободна, представляя Иран на международной арене: "Я всегда должна была повторять те слова, которые мне указывали, и носить ту одежду, которую мне приказывали. Мы лишь инструменты. Только наши медали ценятся, потому что их можно использовать в политических целях".

По словам Ализаде, она хочет счастливо жить в безопасности и заниматься тхэквондо. "Я не хочу сидеть за столом с ложью, фальшью и несправедливостью", пишет спортсменка, отмечая, что решение было "более тяжёлым, чем победа на Олимпиаде".

Неясно, где именно теперь будет жить спортсменка и под каким флагом она будет выступать. Ранее сообщалось, что она тренируется в Нидерландах.

Слухи об эмиграции Ализаде появились несколько дней назад. Теперь их подтвердила сама спортсменка.

В Иране накануне, после того, как власти страны признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолёт, на борту которого были 176 человек, вспыхнули протесты. Акции протеста в стране, которые подавляются властями, продолжаются все последние годы, то затухая, то вспыхивая с новой силой. Протестующие недовольны как падением уровня жизни, так и политической системой исламской республики, в том числе ограничением прав женщин.