Выставка по делу "Сети" открылась в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылась выставка фотографий, писем, рисунков, связанных с так называемым делом "Сети". Выставка рассказывает о возникновении и развитии уголовного дела в отношении молодых анархистов и антифашистов из Пензы и Петербурга. По делу проходят 11 обвиняемых. Об этом сообщает сайт Север.Реалии.



Следствие считает, что молодые люди создали экстремистскую организацию "Сеть" для свержения конституционного строя в России. От первоначальных признательных показаний обвиняемые отказались, заявив, что дали их под пытками. Родные и друзья, а также адвокаты и правозащитники убеждены в том, что дело "Сети" полностью сфабриковано.



Адвокат Виталий Черкасов, защищающий двоих обвиняемых – Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, напомнил, что дело "Сети" возникло в 2018 году в Пензе. Вскоре ещё несколько обвиняемых появилось в Петербурге. Черкасов рассказал, что, изучая петербургскую часть дела, заметил, что его материалы – скопированы с пензенского дела и имеют отчётливые признаки фальсификации. По его словам, суд не мог с этим не считаться, поэтому было решено сначала вынести приговоры в Пензе, а в Петербурге провести экспертизу материалов дела. Обвиняемые и их защитники ожидают результатов экспертизы уже несколько месяцев.

Черкасов ждёт также вердикта Европейского суда по правам человека, куда поступила жалоба на нарушение прав обвиняемых. Адвокат считает, что над разбирательством дела необходимо установить общественный контроль. Главное, говорит Черкасов, нужно пристально следить за судьбой Виктора Филинкова, который уже осуждён и которому поступили угрозы, что в колонии его ждут тяжёлые испытания. Черкасов считает это местью следователей из ФСБ, разозлённых разоблачениями фактов применения пыток к обвиняемым.



На круглом столе, проходившем в рамках выставки, выступала и член аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова. По её словам, правозащитники будут добиваться того, чтобы суд приобщил к делу отчёт членов Общественной наблюдательной комиссии, в котором зафиксированы данные о жестоких пытках электрошокером на теле Виктора Филинкова. Отчёт пока не был принят, поскольку члены ОНК не являются судмедэкспертами, но Штанникова уверена, что это не может быть причиной отказа приобщить к делу такой документ. Сотрудники аппарата уполномоченного будут добиваться расследования обстоятельств, при которых признательные показания по этому делу были получены до официального задержания обвиняемых.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает, что журналисты должны уделять больше внимания не только делу "Сети", но и другим делам, связанным с политическими репрессиями. Выставка будет работать в течение месяца.