Отец найденного мёртвым активиста считает, что сына могли убить

В Подмосковье на Перепечинском кладбище прошли похороны 16-летнего оппозиционного активиста Александра Финковского, который был найден повешенным у себя дома. На церемонию прощания собрались десятки людей. Отец подростка, активист и режиссёр-документалист Игорь Финковский, считает, что его сына могли убить.
Издание "МБХ медиа" со слов отца приводит подробности произошедшего. 8 января Игорь Финковский вместе с женой поехал за продуктами. Через час они вернулись и обнаружили сына повешенным "в дверном проёме низко к полу". Предсмертную записку он не оставил. При этом домашние кошки, находившиеся в комнате, "забились по углам и пребывали в стрессовом состоянии". По словам родителей, никаких предпосылок к самоубийству не было.
Известно, что в день смерти Финковский-младший готовился дома к олимпиаде по физике. Преподаватель Андрей Ростовцев, один из основателей "Диссернета", который готовил подростка к соревнованию и поступлению в институт, рассказал, что в семье Финковского "было сложное материальное положение", поскольку его отец "подвергся репрессиям" за свою общественно-политическую деятельность. Финковский-старший, в частности, участвовал в протестах дальнобойщиков и снял о них фильм. Вследствие этого, по словам Ростовцева, его "банковские счета оказались на долгое время заблокированными".
Сын Финковского также был политически активным: он помогал наблюдателям на выборах в Мосгордуму, причём в округе, где баллотировался глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский. Выборы Метельский в итоге проиграл, хотя, по словам очевидцев, "члены избирательной комиссии всю ночь пытались подтасовать результаты голосования".
Позже Александр Финковский неоднократно посещал суды над обвиняемыми по "московскому делу" и участвовал в пикетах. Андрей Ростовцев утверждает, что подростку "нередко угрожали в чатах какие-то подонки" – предположительно, сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Он также считает, что причин для самоубийства у Финковского не было никаких, и не исключает, что кто-то помог ему уйти из жизни, инсценировав суицид.
Отец погибшего уже подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства смерти сына. В полиции первоначально заявляли о том, что подросток сам наложил на себя руки, однако сейчас СК завёл уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
13 января Александру Финковскому должно было исполниться 17 лет.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.