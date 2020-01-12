Отец найденного мёртвым активиста считает, что сына могли убить

В Подмосковье на Перепечинском кладбище прошли похороны 16-летнего оппозиционного активиста Александра Финковского, который был найден повешенным у себя дома. На церемонию прощания собрались десятки людей. Отец подростка, активист и режиссёр-документалист Игорь Финковский, считает, что его сына могли убить.

Издание "МБХ медиа" со слов отца приводит подробности произошедшего. 8 января Игорь Финковский вместе с женой поехал за продуктами. Через час они вернулись и обнаружили сына повешенным "в дверном проёме низко к полу". Предсмертную записку он не оставил. При этом домашние кошки, находившиеся в комнате, "забились по углам и пребывали в стрессовом состоянии". По словам родителей, никаких предпосылок к самоубийству не было.

Известно, что в день смерти Финковский-младший готовился дома к олимпиаде по физике. Преподаватель Андрей Ростовцев, один из основателей "Диссернета", который готовил подростка к соревнованию и поступлению в институт, рассказал, что в семье Финковского "было сложное материальное положение", поскольку его отец "подвергся репрессиям" за свою общественно-политическую деятельность. Финковский-старший, в частности, участвовал в протестах дальнобойщиков и снял о них фильм. Вследствие этого, по словам Ростовцева, его "банковские счета оказались на долгое время заблокированными".

Сын Финковского также был политически активным: он помогал наблюдателям на выборах в Мосгордуму, причём в округе, где баллотировался глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский. Выборы Метельский в итоге проиграл, хотя, по словам очевидцев, "члены избирательной комиссии всю ночь пытались подтасовать результаты голосования".

Позже Александр Финковский неоднократно посещал суды над обвиняемыми по "московскому делу" и участвовал в пикетах. Андрей Ростовцев утверждает, что подростку "нередко угрожали в чатах какие-то подонки" – предположительно, сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Он также считает, что причин для самоубийства у Финковского не было никаких, и не исключает, что кто-то помог ему уйти из жизни, инсценировав суицид.

Отец погибшего уже подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства смерти сына. В полиции первоначально заявляли о том, что подросток сам наложил на себя руки, однако сейчас СК завёл уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

13 января Александру Финковскому должно было исполниться 17 лет.