В городах Испании прошли массовые акции за единство

В городах Испании в воскресенье прошли массовые манифестации в защиту целостности страны, за развитие демократии и законов демократического государства.



Шествия и митинги организовала гражданская платформа под названием "Испания существует". Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. Как отмечает "Немецкая волна", в его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").



В Мадриде, на самой крупной манифестации, лозунги и речи выступающих показали, что особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами.



В обмен на поддержку инаугурации Санчеса 7 января, представителям Каталонии обещаны переговоры и опрос жителей провинции о дальнейшем пребывании в составе Испании.



Конституция Испании не допускает раздела страны.



Участники митинга в Мадриде приняли резолюцию с призывом к правительству сохранить единство Испании, права и гражданские свободы жителей Испании, уважать законы рыночной экономики.

