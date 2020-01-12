Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В городах Испании прошли массовые акции за единство

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Смотреть комментарии

В городах Испании в воскресенье прошли массовые манифестации в защиту целостности страны, за развитие демократии и законов демократического государства.

Шествия и митинги организовала гражданская платформа под названием "Испания существует". Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. Как отмечает "Немецкая волна", в его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").

В Мадриде, на самой крупной манифестации, лозунги и речи выступающих показали, что особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами.

В обмен на поддержку инаугурации Санчеса 7 января, представителям Каталонии обещаны переговоры и опрос жителей провинции о дальнейшем пребывании в составе Испании.

Конституция Испании не допускает раздела страны.

Участники митинга в Мадриде приняли резолюцию с призывом к правительству сохранить единство Испании, права и гражданские свободы жителей Испании, уважать законы рыночной экономики.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG