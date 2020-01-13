"А Путин не мужик". Признание Ирана как зеркало лжи Кремля

После того, как лидеры западных стран заявили, что у них есть разведданные, доказывающие, что украинский "Боинг" сбили иранские силы ПВО, мир приготовился к тому, что режим в Тегеране будет возмущенно это отрицать.

Тем сильнее было удивление, когда в субботу власти страны признали, что самолёт был по ошибке сбит иранскими ракетами, а президент страны Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф принесли извинения народу, родственникам погибших и всем странам, граждане которых были на борту авиалайнера.

Особенно сильным шоком это стало для тех, кто следил за российскими прокремлевскими СМИ, где предыдущие дни собственные аналитики и приглашенные эксперты отрицали информацию о возможной вине Ирана в катастрофе самолёта и называли её ложью и провокацией.​

Владимир Зеленский

Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признался в том, что он сбил украинский самолёт.

Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и сотрудничество для восстановления справедливости.

Юрий Бутусов

ИРАН ТОЛЬКО ЧТО ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛ, ЧТО СБИЛ УКРАИНСКИЙ "БОИНГ" НАД ТЕГЕРАНОМ!

Они признались. Сбили, говорят, "непреднамеренно". Такое заявление сделано по иранскому государственному телевидению, сообщило ВВС.



Они знали об этом три дня и три дня лгали. Но в 21-м веке невозможно утаить такое преступление, совершенное над огромным городом при современных системах контроля воздушной безопасности.



Сегодня Иран был обязан предоставить для осмотра кабину пилотов, которую два дня прятали от украинских экспертов.



Сегодня должны были предоставить записи ко второму черному ящику - где записаны все параметры работы систем самолета и все звуки в кабине.



Сегодня должны были предоставить данные радиолокаторов системы управления движением, которые должны показать ракетную атаку.



Безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей. Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю.

Глеб Павловский

† Господи помилуй. До последнего не хотел так думать. Полный ремейк 17 июля 2014 - но иранцы сознались: сильная нация. Молюсь за Украину и все опустошенные семьи

Олег Сандро-Панфилов

Иран признал, что он - опасная страна, спасибо всем, кто добился этого - без войны, угроз и истерики​

Аркадий Кайданов

Иран признал,что по ошибке сбил украинский самолет.

1. Спички - детям не игрушка.

2. Признание - акт редкого на государственном уровне мужества​

Олексій Неп

Симоньянши с соловьёвыми три дня, не покладая рта, отмазывали Иран от сбитого Боинга, а Иран им в этот рот — <дерьма> на лопате.

...

А фейкньюс распространяешь при этом ты

Владимир Тор

Какой же бардак эта ваша иранская ПВО...

Существовать без закрытых каналов связи между диспетчерской аэропорта и ПВО, его прикрывающей, не знать, что из своего аэропорта взлетает пассажирский борт, не иметь обобщенной картины воздушной обстановки на КП, перепутать сигнал на радаре от Боинга с КР - и в результате всего этого дурдома сбить самолёт на взлёте с собственной полосы... Нет, я этого не понимаю...

Бардак!

Рустем Адагамов

В эти дни многие вспоминали, как в 2010 году иранцы сбили собственный истребитель F-4, который совершал тренировочный полет рядом с АЭС в Бушере, где готовился к пуску первый энергоблок. Охрану станции поручили тогда аэрокосмическим силам (АКС) КСИР, которые поставили там свои «Торы». Стражи исламской революции и сбили «Фантом» ВВС Ирана — случайно или по злому умыслу — кто знает, но известно, что между армией Ирана и КСИР существуют значительные трения.

Украинский «Боинг» сбил ЗРК «Тор М-1», который входит в состав АКС КСИР. Заявление же о признании вины Ирана (с указанием на КСИР) сделали «умеренные» глава МИДа Зариф и президент Рухани. Есть основания полагать, что вину признали не потому что «честные», а в рамках внутривидовой борьбы — КСИР действует слишком самостоятельно и мешает «умеренным» в руководстве Ирана, которое хотело бы нормализовать свои отношения с остальным миром. Кто знает, может они и Сулеймани американцам отдали. Последовавшая в качестве «отмщения» ракетная атака с предупреждением о целях и нулевым результатом как бы на это намекает.

Кирилл Шулика

Насколько украинская власть более зрелая, чем российская! И это еще хорошо, что Путин не стал высказываться по украинскому самолету, хватило ума. Но вот МИД, пропаганда... Там буквально истерика какая-то была, пена шла.

И украинские власти заняли взвешенную позицию, не стали отрицать очевидное, не стали биться в падучей и истерить. И кто после этого комик?

Илья Вайцман

...Мне вот что интересно: выставит ли Россия счет Ирану за деньги и ресурсы, впустую потраченные на отмазывание его от ответственности за сбитый украинский самолет? Я не знаю, конечно, сколько (десятков) миллионов потратили на соловьиный свист в зомбоящике, на "экспертов", на стада ботов, которые раскручивали идиотские "версии" в сети, но речь идет явно об очень существенных суммах. И что теперь? Иран раскололся, выдал "чистуху" и все затраты впустую??? Было бы логично по этому поводу тегеранских слабаков поставить на счетчик. Не, ну чо оне, в самом деле?! 🙄 У нас тут кризис, "денег нет"™, а тут еще впустую столько просвистели...​

Аркадий Дубнов

Как же теперь в Кремле должны возненавидеть персов!...​

Кирилл Шулика

Ну, во-первых, прижали и Иран сделал то, что должен был сделать, а не рассказывать про летчика Волошина и испанского диспетчера. Во-вторых, я очень рад тому, что выгораживавшая Иран публика, особенно в России, села в лужу. Как они пели о том, что не может быть, что как можно говорить без расследования и т.д. Вот режим аятолл оказался умнее, чем эта публика. Ну что же, следует признать, что такой поступок заслуживает уважения.​

Лиора Габриэль Лурье

Иран признал, что сбил. Ну "случайно", но тем не менее признал. И вот с интересом жду, когда похмельные после праздников домашние политологи из РФ и россиепупичные напишут, что они идиоты? А как размазывали по щекам разные субстанции - да зачем это Ирану, да Боинги плохие самолеты, да украинцы плохие пилоты, да это чудесная прогрессивная страна с красивыми коврами. И вообще чуть ли не договаривались до того, что это дело рук США и Израиля. Ладно бы "Царьград" какой, так нет, вполне антипутинские журы в бложиках писали.

Ну step by step и остальное выяснится. И я в очередной раз убедЮсь в своей правоте. А спорить с кем-то незачем, пусть дальше похмеляются.

Военспецы, блин. Дяденьки, если вы и красили траву в советской армии, это не делает вас экспертами в военных делах. И в международных тоже.

Кстати, Иран когда-нибудь в самом деле может стать чудесной страной, с которой можно будет дружить. И ковры красивые там. И люди оттуда есть прекрасные.

Но вас это умнее не сделает.​

Правда, у некоторых и после признания Ирана остались вопросы к его властям.

Наталья Шавшукова

Они случайно и больше так не будут. И вообще они не виноваты - их Америка разозлила.

Аргументация уровня детского сада, не самого продвинутого.

А ведь хотят ядерное оружие.

Егор Холмогоров

Иранцы все-таки признали свой факап, но его причины от того ничуть не менее интересны. Что привело к тому что гражданский борт был принят за цель для пво?​

Иван Преображенский

Мои соболезнования родным и близким погибших.

Иран признал, что украинский "Боинг" сбили его ПВО.

Его признание имеет важное символическое значение.

Но не снимает практически ни один вопрос тех, кто и раньше считал, что самолет был сбит ракетой российского производства с комплекса ТОР - М1, находящейся на вооружении Стражей исламской революции (КСИР)

Дмитрий Травин

Много радости по поводу того, что Иран признал свою вину за сбитый самолет. Но мне интереснее другое. Возникает чувство, что нам опять "скормили" какую-то наскоро состряпанную чушь.

Вот заявление Ирана: "Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит <...> Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". А вот оценка эксперта из интервью в "Новой газете" (спасибо Irina Tumakova): "Это так называемый ЗРК малой дальности. То есть его дальность стрельбы не больше 12 километров. Это значит, что к самолету он находился достаточно близко. Он не мог не «видеть», что и как перед ним летит. Это не какой-нибудь там С-200, которым сбили самолет в Сирии, а обвинили Израиль. Там все происходило действительно далеко, в 40–50 километрах. А здесь расстояние-то — ну… пять километров, десять. Как командир экипажа мог спутать пассажирский самолет еще с чем-то — это для меня невероятно".

Более того. Сбили украинцев недалеко от аэропорта. В этом месте лайнеры каждый день по стандартной трассе пролетали в большом количестве, и иранские ракетчики не могли воспринять Боинг в качестве неожиданно появившегося американского военного самолета. Я не эксперт в таких вопросах (может, кто-то разъяснит все иначе), но мне представляется, что вероятность ошибки ракетчиков ничтожно мала.

А дальше мы переходим в область политических гаданий. Похоже, внутри иранского руководства происходят серьезные "разборки". Кто-то сознательно хотел эскалации конфликта и сбивал самолет так, чтобы нельзя было не понять, как и почему погиб украинский лайнер.​

Алексей Макаркин

Похоже, что в Иране на сегодняшний момент сильнее оказались реалисты. Не обязательно реформаторы, но не фанатики. Отсюда и заявление постпреда Ирана при ООН о прекращении атак на США, и - после колебаний и попыток отрицания - допуск экспертов на место крушения украинского самолета с последующим признанием ответственности за трагедию. Теперь многочисленным российским конспирологам придется доказывать, что и в иранское руководство проникла измена. А более "респектабельным" патриотическим экспертам - что это хитрая сделка, в которой Иран обязательно побеждает (только простые смертные этого еще не видят). А еще более "респектабельные" будут повторять аргумент министра Зарифа о том, что в конечном счете все равно виновны США, убившие генерала Сулеймани.

И еще один важный момент, выходящий за рамки иранской истории. В современном сетевом пространстве большую роль играет апелляция к логике ("Ирану незачем было сбивать самолет, а вот американцы вполне могли устроить провокацию", "Сталину незачем было расстреливать поляков в Катыни, а вот нацисты на все были способны" и т.д.). Потом уже под выбранную логичную (а на самом деле наиболее психологически комфортную) версию подтягивается система доказательств. История с гибелью украинского самолета показывает, как такие доказательства быстро рассыпаются. В других случаях разоблачение происходит дольше и сложнее, но результат тот же.

Сергей Шелин

Поняли, как надо жить? Честные аятоллы через каких-то три дня перестали врать и во всем признались. И теперь Рухани на все попреки доброжелательно отвечает: ну я же принёс свои извинения!

Поведение иранских властей в истории с катастрофой сразу начали сравнивать с поведением российских в похожей ситуации в 2014 году - и советских в 1983.

Давид Хомак

А если Иран признал, что сбил Боинг, может и Россия теперь признаёт, что сбила Боинг?​

Александр Рыклин

Признание Ираном факта атаки своих сил ПВО на гражданский самолет - прямая жесточайшая провокация в отношении России! Путин теперь там всех оставшихся генералов поубивает. Безо всяких беспилотников..​

Николай Руденский

Иранцы после неудачных попыток отпереться признались, что это они сбили украинский "Боинг". То же было с советскими руководителями и южнокорейским "Боингом" в 1983 году. Но есть и важное различие. В Тегеране сейчас говорят, что сделали это по ошибке, а в Москве тогда заявляли, что поступили совершенно правильно. Все-таки им до нас далеко.

Лев Рубинштейн

Эти припадочные муллы, хоть они и бешеные, но какие-то представления о чести и честности все же там слабо мерцают.

В отличие.

Павел Каныгин

А у иранцев яица покрепче, чем у тех, кто в Кремле. Признали атаку на украинский боинг, поняв что ли (а может даже и учтя ошибку московских товарищей), что лучше сразу, чем потом - долгие годы стыда. Это не отменяет ни вины, ни последствий, но характер истории теперь немного другой, учитывая этот этический момент признания.

Ну а российские власти и лично Путин уже шестой год не признают причастности своих военных к атаке на малазийский Боинг, заврались так, что и смешно и горько, и все это позорное наследство в итоге, судя по всему, перейдёт следующему поколению, которому жить в стыду и расплачиваться по искам.

Игорь Эйдман

Воровские традиции сильнее голоса разума

Иранское руководство не честнее российского, но рациональнее. Когда отрицать уничтожение Боинга стало бессмысленно, иранцы признались в этом. Российские власти не признаются в своих преступлениях никогда, даже когда их берут за руку и приходится отрицать очевидное.

Дело в том, что они руководствуются не рациональными интересами, а воровскими понятиями, по которым признаваться, давать показания на себя - лоховство и, вообще, западло. Поэтому они отрицают все до последнего ("кошелёк, кошелёк, какой такой кошелёк?"), выставляя себя перед всем миром не только нераскаявшимися убийцами, но и патологическими лжецами. По другому они не могут: привычка - вторая натура. Их поведение определяют не рациональные интересы, а впитанное в питерских подворотнях материнское молоко воровских традиций.

Виктор Шендерович

Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке.

Наши виляют и врут шестой год, - и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.

Не то чтобы те были лучше - упаси боже! Не то чтобы менее опасны - о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто - почувствуйте разницу - над аятоллами (в их измененном сознании) есть аллах, позволяющий рассматривать гибель невинных людей в рамках божественного промысла и их собственной, несмотря ни на что, несгибаемой правоты.

А над Путиным и Ко вместо зеленого (или любого другого) знамени развевается, невидимо, но вполне ощутимо, их вечный слоган: умри сегодня ты, а я завтра. Отсюда и это вечное "гы-гы" и "а вы докажите"... А когда докажут и припрут к стенке, - угрюмый фак в ответ. Шпана-то с ядерным оружием, хрен возьмёшь...

У Ирана ядерного оружия нет. И, с учетом массовой тамошней готовности очистить землю от неверных, - пожалуй, хорошо, что нет. Плохо, что оно есть у нас, - потому что любая шпана рано или поздно заигрывается от долгой безнаказанности.

А измененное сознание - вопрос времени.

Если что, можно обойтись и без гурий.

Сергей Смирнов

Иран признал, что сбил самолет

То есть мы хуже Ирана

Это и есть национальное унижение, которое кто-то почему-то считает величием

Владимир Варфоломеев

Выглядеть постыдно даже на фоне иранских аятолл — это особое умение.

Григорий Голосов

Конечно, иранцы могли еще три года следовать путинской тактике "это вообще не мы", продолжая - а точнее, пытаясь сфальсифицировать - расследование. То, что они передумали, связано не с тем, что иранский режим правдивее. Его крайняя лживость общеизвестна, а методы были вполне продемонстрированы в первые дни после катастрофы. Нет, иранцы заключили, что не в их интересах создавать ситуацию, когда весь мир (кроме, разумеется, российского МИДа, - до первого спора между Путиным и аятоллами) считал бы их не только виновными, но и скрывающими следы преступления. Они просто умнее -точнее, хитрее, потому что понятие об уме к подобным игрокам применять не стоит. Именно поэтому Путин обслуживает иранские интересы в Сирии, а вот побудить Иран сделать хотя бы что-то ради российских интересов так и не удалось.​

Андрей Мальгин

Учись, Путин, у своих друзей признавать косяки.

Однако, как замечает ряд наблюдателей, между ситуациями 2020 и 2014 года есть существенная разница - и даже не одна.

Наталья Геворкян

Мне кажется, Иран не мог поступить иначе, в частности потому, что в сбитом самолете погибли в том числе иранцы. В малайзийском боинге российских граждан не было, так что никто внутри страны не предъявлял российской власти и не требовал ответа, кроме независимых журналистов. И поэтому можно было гнать любую пургу в паблике. Иранские власти не смогли отмахнуться и ограничиться очевидной ложью, потому что объяснений требовали и свои тоже.

Павел Шехтман

Вот все ставят в пример Путину иранских аятолл, которые дикие-то дикие, а "нашли в себе мужество".

Аятоллы что, аятоллам хорошо, сбили лайнер в собственном небе своими законными ПВО, тут им достаточно сказать "извините, вышла трагическая ошибка, мы готовы выплатить компенсацию" - чтобы все вопросы были закрыты.

А вы поставьте себя на место Путина.

Вот только представьте, что вы послали БУК на территорию соседнего государства, с которым у вас дипломатические отношения, чтобы он там немножко посбивал военные самолеты этого государства, а он взял и по ошибке сбил чужой гражданский лайнер.

И что вам после этого делать? Признавать что мол да, я посылал БУК на территорию соседа но для совершенно других дел?

То-то и оно.

Бедный Путин! Пожалеем же его все вместе...

И тем не менее...

Владимир Гельман

На первый взгляд, ответ на вопрос о том, почему Иран признал ответственность за сбитый украинский Боинг, а Россия за сбитый малайзийский - нет, лежит на поверхности. Иран легитимно контролирует воздушное пространство над территорией своей страны, в то время как российские proxy на Донбассе нелегитимно действовали на территории чужой страны. Но этот ответ неполон и недостаточен: непризнание ответственности со стороны российского государства (пусть и с переводом стрелок на эксцесс исполнения) и стремление скрыть неблаговидные поступки завесой вранья проявляется и во многих других эпизодах. Допинговый скандал, пожалуй, служит самым наглядным проявлением такого рода. Как мне кажется, причины лежат гораздо глубже и связаны с тем, что ложь составляет важнейшую "скрепу" российского политического режима. Он стремится с ее помощью решать проблемы собственной легитимации (по ссылке в первом комменте - моя колонка 2015 года по этой теме), и заодно в качестве платы за лояльность раздает россиянам индульгенцию на ложь во имя поддержания статус-кво. И эта ложь - не столько стратегическое поведение по конкретным поводам, сколько способ существования страны как таковой

В отличие от подавляющего большинства комментаторов, российские официальные лица и прокремлёвские аналитики вспоминают не о России, а об Украине - причём в связи со все той же трагеднией 2014 года.

Сергей Марков

Украина. Иран признался, что сбил случайно украинский самолет. А что же малайзийский Боинг МН17, сбитый над Донбассом в 2014? Когда там будет реальное расследование? Когда виновники признаются? Не скоро. Пока есть 3 версии.

1. МН17 сбили случайно ополченцы, которые тогда вели воздушную войну против военных самолетов Украины.

2. МН17 сбили намеренно ПВО Украины. Цель - свалить вину на ополченцев и Россию, обвинить их в терроризме, добиться усиления санкций против России, признания ДНР и ЛНР террористическими организациями, получить военную помощь от США и стран НАТО.

3. МН17 сбили случайно ополченцы, но вынудили их к этому агенты СБУ, которые дали им фальшивую информацию, что на военном самолете должны лететь высшие военные чины Украины. Цель спецоперации СБУ та же - свалить вину на ополчецев и Россию, обвинить их в терроризме, добиться усиления санкций против России, признания ДНР и ЛНР террористическими организациями, получить военную помощь от США и стран НАТО.

...

Если верно, что МН17 был сбит в результате заговора высших чинов СБУ и Минобороны Украины, то информация об этом станет доступной только после ликвидации репрессивного режима или после утечек из спецслужб США, Британии, Нидерландов, Украины.

Константин Косачёв

Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его «великой трагедией». Разумеется, никакого умысла и быть не могло, ведь это гражданский самолёт, да и погибли в большинстве своём граждане того же Ирана. А в стране, которая находилась в шаге от войны с самой сильной военной державой мира, вероятность такого инцидента очень велика.

Но я о другом. У нас (и у них) некоторые «комментаторы» уже спешат указывать на иранский пример в контексте катастрофы малазийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году: мол, иранцы смогли, а Россия нет.

А аналогия как раз очень уместная. Мы видим, как на следующий же день после катастрофы в Иране западные разведки, включая австралийскую (!) и канадскую, хором стали говорить о наличии практически точных данных об обстоятельствах трагедии. Американцы кивнули. То есть, оказывается, данные получить в нашем электронно-информационном мире несложно. Причём данные не по фото из соцсетей. Разведка, космос, свидетели.

А вот в 2014 году разведки фактически молчали. Нет данных? Украина была менее интересна чем Иран? Той же канадской разведке? Не говоря об американской со всеми ее интересам, планами и спутниками? Вы в это верите? И не потому ли расследование до сих пор опирается не на фото и факты суперспецслужб, а на данные сомнительной «общественной» конторки, зарегистрированной за несколько дней до падения самолета на Донбассе - я имею в виду «Беллингкэт»?

Знаете, Украина по-своему права, когда говорит, что там сейчас решается судьба Запада. Ведь это факт - именно Запада, а не России. На нас «навесили» уже все что можно, включая даже вину в развязывании Второй Мировой войны. Дальше уже только санкции за Чудское озеро и Ивана Сусанина. Никто из западных обывателей особо не удивится, если вдруг выяснится, что Россия причастна практически к любой трагедии последних лет, десятилетий и веков, ибо аудиторию тамошних СМИ уже приучили к факту, что Россия - зло и способна на все.

А вот если вскроется правда о катастрофе на Донбассе, или о той же «небесной сотне», это станет скандалом посильнее «пробирки Колина Пауэлла». Авторитет Запада как сильнейшего мирового полюса разом обрушится. Если уже Ирак открыто требует вывести войска США со своей территории, то там осмелеют и другие.

Поэтому и не было громогласного хора западных разведок в 2014. Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные БЫЛИ. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада: когда нужно, все данные немедленно появятся. Свидетели, космос, разведка. Но только когда «нужно», иначе - «ну, не смогла...».

Оружие избирательного действия с заранее определенными мишенями. Что ж, учтём в очередной раз.

Тарас Орленок

А ведь хорошая идея - собрать в книгу всё то вранье, которым НКИД/МИД и советская/русская пресса (она же агитпроп) пичкали страну и мир с 1918 года. Но налицо три проблемы:

1). такового вранья, фальсификаций и манипуляций слишком много, одной книги явно мало;

2). нужно немало времени;

3). издавать это надо вне России. Не потому что запретят - нет, никто ничего не запрещает, а потому что население во главе с интеллигенцией не то что не будет читать, а съест с говном и не подавится.

Но идея всё равно интересная.​

Некоторые вспомнили и иранский пассажирский самолёт, сбитый в 1988 американским ракетным крейсером.

Дмитрий Аграновский

Вызывает уважение то, что Иран признал вину за трагическую ошибку с украинским самолетом, что допустил международную группу к расследованию инцидента, принес извинения и готов компенсировать ущерб. Однако, на мой взгляд, вина за трагедию лежит на США, которые первыми совершили акт немотивированной агрессии в отношении суверенного государства.

Напомню, США так до сих пор и не извинились за сбитый ими в 1988 году иранский пассажирский самолет, в результате чего погибло 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей.

Алексей Цветков

Сравнение на самом деле должно быть тройное. 30 лет назад США по ошибке сбили иранский пассажирский самолёт (погуглите Iran Air Flight 655). Погибли 290 человек. Прошло 8 лет прежде чем Вашингтон признал ошибку и согласился выплатить компенсацию родственникам жертв.

Два дня назад Иран, в похожих обстоятельствах, сбил украинский пассажирский самолёт. Признались почти мгновенно и извинились безоговорочно, не пытаясь взвалить часть ответственности на третью сторону - см. заявление президента Рухани, где ошибка названа "непростительной".

Ну и, конечно, малайзийский рейс, сбитый кремлёвской ОПГ - тут комментировать нечего.

Нет, это не апология иранского режима, в мерзости которого меня убеждать не надо. Но мы живём в менее простом мире, чем уверяет нас наше плоское воображение.

На самом деле американцы признали ошибку уже через несколько часов после инцидента, а через день президент США Рональд Рейган послал иранскому правительству дипломатическое письмо с извинениями. Но компенсацию за сбитый самолёт (131.8 миллиона долларов) США согласились выплатить действительно только в 1996 году в рамках соглашения сторон о прекращении иска, поданного Ираном к США в 1989 году в Международный суд ООН.

Оживенное обсуждение вызвал пост Маргариты Симоньян про мужиков.

Есть две религии относительно того, как должна себя вести большая и требующая уважения страна, если она катастрофически накосячит.

Одни считают, что страна обязана уйти в глухое отрицалово и никогда ни в чем не сознаваться и ни за что не извиняться. Иначе совсем задушат и 'будет только хуже'.

Ну, и вообще потому что 'ибо неча'.

Этой религии придерживается большинство ответственных товарищей в большинстве известных мне могучих стран, включая нашу.

Другая религия считает, что надо как Иран.

Мне ближе второе. Чисто по-человечески. В моей системе координат Иран оказался мужик.

А вот будет ли ему теперь за это только хуже, сейчас увидим. Как проснутся там, на том берегу.

Рустем Адагамов

А Путин не мужик. Правильно, Рита.

Александр Нанкин

Эх, как же я люблю такие замечательные переобувания в воздухе!)

Ведь RT с пеной у рта доказывал, что Иран это не мог сделать, и масса "убойных" аргументов там было и эХспетры и закатывание глаз...

А тут ещё "включая нашу".

Вот помяните моё слово, придёт время и все они будут на второй день бить себя копытом в грудь, и рассказывать как они боролись с "ненавистным режимом Путина" хитро подрывая его изнутри!)​

Наталья Маршалкович

Я дико извиняюсь, но если "в моей системе координат Иран оказался мужик", то российское руководство, получается, не мужик? Созрела фронда, где не ждали, вона чо

Александр Фельдман

Всё-таки жалко её, чёрт побери. Амбивалентность — очень злая штука, вот правда. Восторгаться иранским прекраснодушием — и при этом обслуживать тех, кто, как она сама и признаёт, в ряде вопросов не "мужик"



З.Ы "Никогда не видел, чтобы человек умел пресмыкаться столь величественно" (с) Морис Дрюон, ЕМНИП​

После признания Ираном вины начались размышления о том, что за этим может последовать.

Лев Симкин

«Нечего нам беспокоиться, — сказал Швейк, — всё уладится. Главное — никогда на суде не говорить правды. Кто даёт себя околпачить и признается — тому крышка. Из признания никогда ничего хорошего не выходит».​

И действительно, ничего хорошего для иранских властей из этого признания не вышло: уже в тот же вечер в Иране с новой силой возобновились протесты населения против исламского режима. Люди вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение тем, что им три дня врали, и потребовать отставки руководства страны.

"Патриоты" и даже не только они, конечно, тут же решили, что во всём опять виновата Америка.

Дмитрий Борисенко

Глядя на события в Иране, могу сказать, что я все больше склоняюсь к тому, что Иран таки завалят. При активной помощи "пятой колонны". Там уже есть критическая майданная масса, готовая на протесты. Не утверждаю, что именно сейчас это произойдет, но произойдет.

Валерий Соловей

Час пробил?

Часть иранской элиты намерена воспользоваться гибелью украинского авиалайнера как предлогом для низвержения власти КСИР. В этом они рассчитывают на поддержку иранского общества и помощь США.

Аббас Джума

Мне сообщили, что случилось в университетах, где произошли протесты. Изначально студенты получили разрешение на проведение поминального мероприятия. Но в процессе этого мероприятия в толпе начались антигосударственные выкрики, переросшие в беспорядки​

И тут тоже не обошлось без сравнений с Россией.

Олег Петриченко

В Иране начались протесты против власти после признания вины за сбитый украинский самолёт.

В Росси 0 человек вышло на протест против власти после того, как официальная международная следственная группа официально обвинила Россию в уничтожении рейса МН-17.

Хуже рашки только КНДР. И то, в КНДР полная информационная блокада, а раисяне добровольно идут этим путем.