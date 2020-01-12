В Ираке вновь подверглась обстрелу база Балад в провинции Салах-эд-Дин

В Ираке авиабаза Балад в провинции Салах-эд-Дин, к северу от Багдада, подверглась ракетному обстрелу. На базе размещены американские военне. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракского командования. По базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами. По имеющимся сведениям, ранения получили четыре иракца, среди которых двое военнослужащих.

Реактивные снаряды поразили взлётно-посадочную полосу и зону въезда на базу, сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию провинции Салах-эд-Дин.

Большинство американских военнослужащих, находившихся ранее на базе, покинуло её в связи с напряжённостью в отношениях между США и Ираном и угрозами Тегерана нанести удары по американским военным объектам в соседних с Ираном странах. Проверенных сведений о том, кто мог стоять за нападением, пока нет.

На авиабазе Балад дислоцировались новейшие тактические истребители Lockheed Martin F-16, закупленные Ираком у США. Агентство AFP сообщило со ссылкой на сведения, предоставленные иракским командованием, что 90 процентов американских военных, сотрудников оборонных компаний Sallyport Global и Lockheed Martin были эвакуированы в Таджи к северу от Багдада и в Эрбиль - четвёртый по величине город страны.



Американское командование успело вывезти почти всю технику. На базе оставались 15 американских военных и один боевой самолет.

Авиабаза Балад 4 января подверглась ракетному обстрелу.