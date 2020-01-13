Умер режиссёр "Приключений Электроника" Константин Бромберг

В США в возрасте80 лет умер режиссер советских фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер и сценарист Михаил Идов. По его словам, это произошло два дня назад. Причину смерти он не назвал.

Он отметил, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом, который жил в Детройте.

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1965-м окончил сценарный факультет ВГИК в Москве. Свой первый короткометражный фильм "Длинный день Кольки Павлюкова" он выпустил в 1968 году.

В 1980 году на экраны вышел детский фильм "Приключения Электроника", снятый по мотивам фантастических повестей Евгения Велтисова, а в 1982 - "Чародеи" по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.

За "Приключения Электроника" Бромберг получил государственную премию СССР.

Константином Бромбергом также созданы циклы фильмов о Евгении Мравинском, Герберте фон Караяне, Ираклии Андроникове.

В США Бромберг жил в Детройте, уже не занимаясь кинематографом.