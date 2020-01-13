Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и массовых протестов

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ними отставок в правительстве, а также массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря.

Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66 процентов россиян. Это – рекордный показатель с 2013 года. Массовых протестов ждут 45 процентов опрошенных. Этот показатель вырос на 11 процентных пунктов за два года.

В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше. Так думают 49 процентов опрошенных. Также респонденты стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (23 процента) и войны с США или НАТО (14 процентов).

По мнению 63 процентов россиян, наступивший год будет лучше предыдущего, отмечают социологи. 55 процентов россиян опасаются в новом году напряженности в политике, 57 процентов — в экономике. Эти показатели снизились по сравнению с 2019 годом.

65 процентов опрошенных считают, что этот год пройдет спокойно для них и их семей, это максимальный показатель с 2013 года.