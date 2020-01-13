Футболисты иркутского "Зенита" работают грузчиками и таксистами

Футболисты иркутского "Зенита" полгода не получают зарплату, поэтому вынуждены подрабатывать грузчиками и таксистами, чтобы прокормить свои семьи. Об этом сообщают "Вести Иркутск".

Игрокам футбольного клуба также не выплатили премию за третье место в зоне "Восток" в 2018 году. До погашения долга команда прекратила тренировки, рассказал капитан иркутского "Зенита" Илья Кунгуров.

С 2016 года клуб финансирует спонсор. Он заявляет, что полностью перечислял деньги по смете, подготовленной руководством ФК. Министр спорта региона Илья Резник говорит, что долги могли образоваться из-за того, что расходы превысили смету. А генеральный директор клуба Сергей Говорухин заявил, что спонсор не переводит деньги в полном объеме, поэтому на зарплату их не хватило. По его словам, чтобы закрыть долг по зарплате клубу нужно 8 миллионов рублей.

В денежных взаимоотношениях сторон сейчас разбирается прокуратура. С 2020 года в финансировании клуба будет участвовать Иркутская область, отметил Резник.