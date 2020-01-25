По моему хотению. Евгений Фирсов – о симптомах рабства

Те, кто мечтают о либеральных переменах в России, должны признаться себе в том, что они прегрешают как минимум против одного из двух догматов устройства общества. Первый: в условиях демократии властью наделяет большинство. Второй: каждый народ заслуживает своё правительство. В действительности два эти догмата переплетены, вытекают один из другого, разделение между ними весьма условно.

Насколько это честно – желать для страны того, что видится правильным лишь относительно небольшой группе людей? Радикально консервативная часть сограждан, вероятно, хотела бы видеть во главе страны православного монарха; не обремененная образованием провинциальная молодежь, наверное, с удовольствием проголосовала бы за кого-нибудь из ярких селебрити, вот и относительно малочисленная группа либерально настроенных граждан, как и перечисленные выше группы, желает, чтобы в стране произошли какие-то изменения, соответственные с их видением.

Либералы рисуют свои мечты и прожекты отчасти, но только отчасти, подобно тому, как писал свою утопию Эмиль Золя. Его "Труд" навсегда останется в золотой коллекции мировой литературы, а "труды" многих современных либералов забываются на следующий день по окончании соответствующего форума или через 30 минут после публикации очередной мечты-прожекта в интернете. Вероятно, частичным объяснением этому является то, что Золя понимал: мечтая о прекрасном индустриально развитом, образованном обществе, живущем в социальной справедливости и благосостоянии, он рисует утопию, он не верил в сказку, которую писал. В "Труде" он показал, что выбор между трущобами нищеты, фактическим рабством, перманентной ненавистью ко всему прогрессивному, подавленностью, с одной стороны, и светом просвещения, благосостоянием, прогрессом – с другой, делается исключительно в сознании каждого конкретного человека.

Если внимательно присмотреться, то симптомы рабства видны повсюду в современной российской действительности

Каждый сам и только сам выбирает – раб он или свободный распорядитель своей собственной судьбы. Рабство в сознании, а вовсе не произвол правительства, удерживает человека в болоте невежества, нищете, озлобленности, недовольстве всем и всеми, самой жизнью. О рабстве внутри человека теперь почти не говорят. По крайней мере, последнее, что помнится лично мне, исходило аж от М. Е. Салтыкова-Щедрина: "А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли". Складывается впечатление, что эту категорию – рабство, несвободу в сознании, вообще не замечают, об этом не пишут, его не высмеивают (а ведь смех прекрасное лекарство!), если не считать нескольких одиноких карикатуристов, у которых иногда можно заметить лёгкое, скорее неосознанное, касание.

Но что же это, как не самые яркие примеры поражения сознания общества болезнью рабства, когда среди самых авторитетных институтов (после армии) считаются президент, при том что через два лесятка лет его практически бспредельного правления медианное значение благосостояния граждан России ниже, чем в Ботсване, Экваториальной Гвинее и Габоне, в также ФСБ, которая, если соединить её с аббревиатурами ЧК, НКВД, КГБ, является одной из самых, если не самой губительнойной организацией в истории человечества, и Русская православная церковь, в прошлом крупнейший российский рабовладелец. Диакон Андрей Кураев разместил короткий пост в своем блоге: "Пасха, потеснись!": "Для России День победы - самый великий и святой праздник".- сказал Путин прямо в лицо патриарху. Тот зааплодировал". Вероятно, уважаемый диакон хотел сказать, что догматическое православие такие "святыни" вмещать не может; я же скажу, что Правоslavery без них не может обойтись.

Если внимательно присмотреться, то симптомы рабства видны повсюду в современной российской действительности. Взгляните, например, на частоту, характер и интенсивность профессиональных или политических митингов и забастовок в других странах мира и в России: такие сравнения, которых я толком нигде не видел, – непаханое поле для аналитики. Если бросить соответствующие различия на инфографику, то только слепой не увидит там рабства. И таких примеров тьма.

Так почему либералы желают для страны, для общества, того, чего оно совершенно не заслуживает (как минимум пока) и что ему совершенно не принадлежит? Что толку от прожектов, скалькированных с цивилизованных обществ, велика ли заслуга смотреть, как устроено "там", и хотеть (только лишь хотеть) этого для "здесь"? Живущий внутри гражданина раб всё равно выберет своё, хотя свобода (но и сопряженная с ней ответственность) находится на расстоянии вытянутой руки – именно это и показал Эмиль Золя в своём "Труде". Многие, если не все болезни аддиктивного характера невозможно лечить без признания и осознания сути проблемы. И пытаться прилепить куда-то какой-то пластырь – просто глупо.

Евгений Фирсов – блогер

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