Bloomberg: к гибели "Боинга" над Ираном привела цепочка ошибок

К катастрофе украинского "Боинга-737", сбитого системой ПВО Ирана утром 8 января вскоре после его вылета из аэропорта Тегерана, привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, ссылаясь на мнения специалистов.

Агентство цитирует слова Стивена Залоги, старшего аналитика компании Teal Group, специалиста по ракетным системам. По его словам, зенитно-ракетные комплексы снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в случае с Ираном и украинским "Боингом" ни один из них не сработал.

На борту самолёта "Международных авиалиний Украины" были 176 человек, все они погибли. Большая часть погибших - граждане Ирана. Погибло также множество граждан Канады, 11 граждан Украины и граждане ряда других стран.

Иранские власти, которые первоначально утверждали, что падение самолёта стало следствием отказа техники, 11 января признали, что лайнер был сбит. В командовании Корпуса стражей исламской революции заявили, что оператор системы ПВО перепутал его с крылатой ракетой.

Вопросы к иранским властям

Bloomberg отмечает, что иранские власти пока не ответили на ряд вопросов в связи с трагедией. Среди них:

почему аэропорт Тегерана продолжил работу в обычном режиме в ночь, когда Иран нанёс ракетные удары по базам США в Ираке и, соответственно, мог ожидать ответного удара?

как можно было спутать украинский самолёт с крылатой ракетой, если он следовал обычным взлётным курсом, находился на связи с диспетчерами и вообще вёл себя иначе, чем ракета?

кто отдал приказ сбить самолёт

Агентство отмечает, что ЗРК "Тор", из которого был сбит "Боинг", не имеет автоматической системы, позволяющей отличать гражданские самолёты от военных целей, поэтому решение о его применении должно приниматься командованием ПВО, которые имеют доступ к информации о движении гражданских самолётов - отмечает Залога. Военнослужащие, управляющие "Тором", поэтому должны ждать приказов от вышестоящих. Власти Ирана, однако, утверждают, что операторы "Тора", якобы располагая минимумом времени, действовали без консультаций с начальством.

В первоначальном заявлении иранских властей говорилось, что самолёт летел по необычной траектории. Однако данные FlightRadar24, как отмечает Bloomberg, свидетельствуют о том, что траектория была самой обычной для самолётов, взлетающих в аэропорту Тегерана.

Впоследствии появилось объяснение про крылатую ракету, однако, по словам Залоги, американские крылатые ракеты летят на очень низкой высоте, менее 100 м над поверхностью, в то время как украинский самолёт был сбит на высоте 2400 метров.

В поисках ответственных

Власти Ирана взяли на себя полную ответственность за случившееся и пообещали наказать виновных. Власти Ирана сотрудничают со странами, которых коснулась трагедия, в том числе с Украиной и Канадой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на мероприятии в память о погибших в городе Эдмонтон пообещал сделать всё, чтобы узнать всю правду и добиться наказания виновных. На борту самолёта погибли 57 граждан Канады.

С обещаниями и дальше участвовать в расследовании обстоятельств катастрофы выступил ранее и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Иран обещал выплатить компенсации родственникам погибших. По словам Зеленского, участие украинских экспертов в расследовании способствовало тому, что Иран столь быстро признал свою вину.

В ряде городов Ирана в последние дни начались уличные протесты, участники которых осуждают власти за катастрофу самолёта и за то, что они сразу не сказали о ней правду, а также требуют политических реформ.