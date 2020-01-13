Bloomberg: к гибели "Боинга" над Ираном привела цепочка ошибок

К катастрофе украинского "Боинга-737", сбитого системой ПВО Ирана утром 8 января вскоре после его вылета из аэропорта Тегерана, привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, ссылаясь на мнения специалистов.
Агентство цитирует слова Стивена Залоги, старшего аналитика компании Teal Group, специалиста по ракетным системам. По его словам, зенитно-ракетные комплексы снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в случае с Ираном и украинским "Боингом" ни один из них не сработал.
На борту самолёта "Международных авиалиний Украины" были 176 человек, все они погибли. Большая часть погибших - граждане Ирана. Погибло также множество граждан Канады, 11 граждан Украины и граждане ряда других стран.
Иранские власти, которые первоначально утверждали, что падение самолёта стало следствием отказа техники, 11 января признали, что лайнер был сбит. В командовании Корпуса стражей исламской революции заявили, что оператор системы ПВО перепутал его с крылатой ракетой.
Вопросы к иранским властям
Bloomberg отмечает, что иранские власти пока не ответили на ряд вопросов в связи с трагедией. Среди них:
- почему аэропорт Тегерана продолжил работу в обычном режиме в ночь, когда Иран нанёс ракетные удары по базам США в Ираке и, соответственно, мог ожидать ответного удара?
- как можно было спутать украинский самолёт с крылатой ракетой, если он следовал обычным взлётным курсом, находился на связи с диспетчерами и вообще вёл себя иначе, чем ракета?
- кто отдал приказ сбить самолёт
Агентство отмечает, что ЗРК "Тор", из которого был сбит "Боинг", не имеет автоматической системы, позволяющей отличать гражданские самолёты от военных целей, поэтому решение о его применении должно приниматься командованием ПВО, которые имеют доступ к информации о движении гражданских самолётов - отмечает Залога. Военнослужащие, управляющие "Тором", поэтому должны ждать приказов от вышестоящих. Власти Ирана, однако, утверждают, что операторы "Тора", якобы располагая минимумом времени, действовали без консультаций с начальством.
В первоначальном заявлении иранских властей говорилось, что самолёт летел по необычной траектории. Однако данные FlightRadar24, как отмечает Bloomberg, свидетельствуют о том, что траектория была самой обычной для самолётов, взлетающих в аэропорту Тегерана.
Впоследствии появилось объяснение про крылатую ракету, однако, по словам Залоги, американские крылатые ракеты летят на очень низкой высоте, менее 100 м над поверхностью, в то время как украинский самолёт был сбит на высоте 2400 метров.
В поисках ответственных
Власти Ирана взяли на себя полную ответственность за случившееся и пообещали наказать виновных. Власти Ирана сотрудничают со странами, которых коснулась трагедия, в том числе с Украиной и Канадой.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на мероприятии в память о погибших в городе Эдмонтон пообещал сделать всё, чтобы узнать всю правду и добиться наказания виновных. На борту самолёта погибли 57 граждан Канады.
С обещаниями и дальше участвовать в расследовании обстоятельств катастрофы выступил ранее и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Иран обещал выплатить компенсации родственникам погибших. По словам Зеленского, участие украинских экспертов в расследовании способствовало тому, что Иран столь быстро признал свою вину.
В ряде городов Ирана в последние дни начались уличные протесты, участники которых осуждают власти за катастрофу самолёта и за то, что они сразу не сказали о ней правду, а также требуют политических реформ.
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