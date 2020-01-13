Умер британский консервативный философ Роджер Скрутон

В Великобритании в возрасте 75 лет умер сэр Роджер Скрутон, считавшийся одним из ведущих консервативных философов нашего времени.

Скрутон – автор более 50 работ по философии, политологии и эстетике. К наиболее известным относятся "Смысл консерватизма", "Кант", "Философия: принципы и проблемы", "Как быть консерватором", "Эстетика музыки" и другие. Роджер Скрутон был также автором нескольких романов и повестей и трех оперных либретто, преподавал в Лондонском университете, был знатоком вин и архитектуры.

В 1970-80-е годы Скрутон активно помогал диссидентскому движению в коммунистической Восточной Европе, прежде всего в тогдашней Чехословакии. Позднее, после падения коммунистических режимов, получил ряд премий и наград в Чехии, Польше и Венгрии.

В 2016 году Рождер Скрутон был удостоен рыцарского звания.

Некоторые взгляды Скрутона – например, на проблемы миграции или гомосексуальность – вызывали резкую критику со стороны левой и либеральной общественности.

В апреле 2019 года, после интервью изданию New Statesman, философ был лишен поста советника британского правительства по вопросам архитектупы и градостроительства, так как некоторые его заявления были признаны ксенофобскими. Но несколько месяцев спустя Скрутон был восстановлен в должности, так как сумел доказать, что интервьюер исказил ряд его высказываний. Издание принесло ему извинения.

В прошлом году Рождер Скрутон объявил, что болен раком. Это заболевание и стало причиной его смерти.