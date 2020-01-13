В Москве построили рекордное количество жилья за 55 лет

В 2019 году в Москве построили 4,96 миллиона квадратных метров жилья. Это рекордное значение с 1965 года, когда в столице массово строились "хрущевки", сообщил "Ведомостям" вице-мэр Марат Хуснуллин.

Рекорда удалось добиться за счет расширения административных границ Москвы в 2011-2012 годах. Всего в 2019 году лишь 1,1 миллиона квадратных метров жилья было построено в старых границах города. Для сравнения, при Юрии Лужкове в рекордном для него 2007 году в Москве было построено 4,82 миллиона квадратных метров.

По словам Хуснуллина, не последнюю роль в росте объемов строительства сыграла программа реновации: в 2019 году за счет бюджета по ней было введено 45 домов площадью более 1 миллиона квадратных метров. В 2020 году по программе планируется ввести уже 65 домов. Еще одной причиной роста участники рынка называют новые жесткие правила долевого строительства, вступившие в силу с июля 2019 года. В 2016-2017 году, когда стала понятна перспектива ужесточения регулирования, застройщики торопились получить разрешения на строительство объектов по старым правилам — эти дома и достраивались в 2019 году.

Увеличить объемы застройщикам помогло активное освоение промзон и появление МЦК, открывшего новые зоны для жилищного строительства. Суммарная площадь застройки в Москве с 2016 года увеличилась почти вдвое — до 18 миллионов квадратных метров, но и спрос за последние годы вырос в 3-4 раза.

В 2019 году средневзвешенная цена жилья в московских новостройках выросла на 7,1% до 248 тысяч рублей за 1 квадратный метр, сказал "Ведомостям" директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Одной из причин роста цен стали новые правила долевого строительства — из-за них растет себестоимость и средний уровень готовности продаваемого жилья.