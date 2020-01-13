Якутский шаман Александр Габышев объявил о новом походе в Москву

Шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном". По его словам, он собирается выдвинуться со своими сторонниками в столицу в марте этого года.

Габышев утверждает, что поход состоится независимо от судебных решений. "Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит в марте", - сообщил шаман в видеообращении, распространенном в Youtube. Габышев собирает своих сторонников в Якутске. Конкретной даты начала похода он не назвал.