Протесты в Иране: поступают сообщения о стрельбе и раненых

Из Ирана поступают сообщения о том, что при разгоне акции протеста в Тегеране в воскресенье власти не только слезоточивый газ, но и огнестрельное оружие. Как утверждают очевидцы, по крайней мере несколько человек были ранены.

Видео, предположительно сделанные в Тегеране, на которых слышны звуки выстрелов и видны раненые, появились в социальных сетях. Их подлинность, однако, пока не подтверждена независимыми источниками.

Многочисленные свидетели, которых цитируют западные СМИ, однако, утверждают, что стрельба по толпе действительно открывалась.

Видео распространяют главным образом иранские оппозиционные активисты.​

Полиция Тегерана отрицает, что открывала огонь. В понедельник её начальник заявил, что полицейским, напротив, было приказано быть сдержанными по отношению к протестующим. Официальной статистики о числе раненых нет.

Протесты в Иране начались после того, как власти страны признали, что украинский "Боинг" 8 января был сбит силами ПВО Ирана - как утверждается, по ошибке. Участники акций протеста обвиняют власти в том, что сначала они скрывали правду о катастрофе. Звучат призывы к смене политического режима и лозунги лично против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Протестующие также против нового витка конфронтации с Соединёнными Штатами.

В акциях протеста участвует множество студентов. Протесты в воскресенье были, по оценкам, менее многочисленными, чем в субботу.

Президент США Дональд Трамп выразил солидарность с участниками акций протеста. В твиттере он несколько раз опубликовал записи на языке фарси, обращённые как к протестующим, так и к властями страны. "Не убивайте протестующих" - написал, в частности, Трамп.

Иранский посол в понедельник был вызван в МИД Британии в связи с задержанием британского посла в Тегеране в субботу. Посла задержали недалеко от места проведения акции протеста. Он объяснил, что пришёл почтить память жертв катастрофы и не принимал участия в протестах. Он вскоре был отпущен. Лондон назвал действия иранских властей неприемлемыми. У британского посольства в Тегеране в воскресенье собрались сторонники иранских властей. Они скандировали "Смерть Британии", обвиняя посла в причастности к организации протестов.