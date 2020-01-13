Министр просвещения РФ объяснила нехватку учителей "боязнью детей"

Глава министерства просвещения России Ольга Васильева в интервью "Российской газете" заявила, что отечественным школам не хватает около 150 тысяч педагогов, большинство их которых – преподаватели математики, физики, информатики и иностранного языка.

При этом вину за нехватку она возложила на самих учителей, которые, по словам министра, после педагогических вузов "боятся ответственности, нагрузки" и вообще "боятся работать с детьми", а потому идут работать в другие сферы.

Вместе с тем, Васильева не стала отрицать, что оклад регионального учителя за 18 уроков в неделю – чуть больше трёх с половиной тысяч рублей, а средняя зарплата со всеми надбавками – около 24 с половиной тысяч. Также Васильева заявила, что почти треть всех российских учителей – пенсионеры.

Отвечая на вопрос читательницы из Ростова-на-Дону, которая пожаловалась на переполненность классов в местных школах и то, что дети начальных классов вынуждены учиться во вторую смену, Васильева назвала это "замечательным", объяснив положение дел "демографической ситуацией".

Ранее глава минпросвещения, которая, помимо своей основной работы, читает лекции о Великой Отечественной войне, высказалась за то, чтобы ввести новую норму написания слово "ветеран". По мнению Васильевой, его стоит писать с большой буквы.