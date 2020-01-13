Борис Ротенберг проиграл в Финляндии иск к четырём банкам

Бизнесмен Борис Ротенберг, включённый в санкционный список США, проиграл в Финляндии иск к четырём скандинавским банкам, отказавшимся обслуживать его счета. Об этом сообщает Reuters.

По решению окружного суда в Хельсинки, Ротенберг будет обязан оплатить судебные издержки в размере 530 тысяч евро. Ранее бизнесмен уже проиграл суд в первой инстанции.

Ротенберг, который, помимо российского, имеет гражданство Финляндии, утверждал, что как гражданин ЕС стал жертвой дискриминации, и требовал от четырёх банков – Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank – возобновить обслуживание счетов, связанных с его семьёй, и выплатить компенсацию.

Суд в своём решении указал, что Ротенберг не проживает постоянно на территории Европейского экономического пространства (объединяющего ЕС и не входящие в него страны Западной Европы), а также признал обоснованными опасения банков из-за того, что обслуживание счетов Ротенберга может нанести им ущерб. Санкции США предусматривают запрет на оказание включённым в санкционный список лицам банковских услуг под угрозой разрыва отношений с американскими банками.

Как заявил ещё до решения суда агентству Bloomberg юрист Якоб Деденрот Бернхофт, специализирующийся на отмывании денег, решение может стать прецедентом. По его мнению, все остальные банки будут ориентироваться на решение финского суда в аналогичных ситуациях