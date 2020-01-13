В Липецкой области уволенным врачам предложили стать слесарями

В Липецкой области чиновники собираются закрыть региональный филиал станции переливания крови в Ельце. Медработникам, которым придётся уволиться, предложили пойти работать машинистами, трактористами и слесарями. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-секретаря профсоюза "Альянс врачей" Ивана Коновалова.

Главе елецкой станции переливания крови предложили вакансию врача с областном центре с окладом в 12 тысяч рублей. Медсестрам придется ездить на работу в Липецк, который находится в 80 километрах от Ельца. Местные жители предложат сдавать кровь в специальном пункте, который будет организован на базе Елецкой городской больницы №1.

В управлении здравоохранения Липецкой области журналистам "Новой газеты" заявили, что содержать филиал невыгодно, а центральная станция переливания крови в Липецке обеспечивает регион всем необходимым. Решение о закрытии было принято после визита чиновников из Федерального медико-биологического агентства, которые сочли филиал неэффективным. Комментировать информацию о вакансиях слесаря и тракториста в ведомстве отказались.