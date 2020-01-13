Объявлен шорт-лист "Оскара". Российский фильм "Дылда" в него не вошёл

Фильм "Дылда" российского режиссёра Кантемира Балагова не вошёл в объявленный в понедельник шорт-лист претендентов на премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Полный список номинированных фильмов опубликован на сайте "Оскара".
- В номинации "Лучший фильм", которая считается наиболее престижной - "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, "Джокер" Тодда Филлипса, а также "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "1917", "Брачная история", "Форд против Феррари" и южнокорейский фильм "Паразиты", который претендует на награду и как лучший фильм на иностранном языке.
- В номинации "Лучший актёр" выдвинуты Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Леонардо ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава") и Джонатан Прайс ("Два Папы").
- В номинации «Лучшая актриса» представлены Синтиа Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал") и Рене Зеллвегер ("Джудит").
- На награду лучшему режиссёру претендуют Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде") и Пон Чжун Хо ("Паразиты").
- Больше всего номинаций у фильма "Джокер" - 11.
Церемония вручения "Оскаров" пройдёт в Голливуде 9 февраля.
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