Студента, снявшего видео о подкидывании наркотиков, отчислили

В Санкт-Петербурге из частного полицейского колледжа отчислили по собственному желанию студента Руслана Ахметова, который в начале января опубликовал в социальной сети TikTok видео о плюсах службы в полиции и подкидывании наркотиков. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

По мнению Ахметова, обычные граждане боятся оскорбить полицейского в жизни, а сотрудники ведомства получают большую пенсию. Студент в одном из видео разыграл сцену, в которой сотрудник в полицейской форме подкидывал наркотики обычному прохожему.

В самом колледже корреспонденту сайта Север.Реалии отказались комментировать отчисление Ахметова. При этом сотрудница учебного заведения заявила, что в опубликованных роликах сцен с подкидыванием наркотиков нет.