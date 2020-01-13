Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Студента, снявшего видео о подкидывании наркотиков, отчислили

Иллюстративное фото

Смотреть комментарии

В Санкт-Петербурге из частного полицейского колледжа отчислили по собственному желанию студента Руслана Ахметова, который в начале января опубликовал в социальной сети TikTok видео о плюсах службы в полиции и подкидывании наркотиков. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

По мнению Ахметова, обычные граждане боятся оскорбить полицейского в жизни, а сотрудники ведомства получают большую пенсию. Студент в одном из видео разыграл сцену, в которой сотрудник в полицейской форме подкидывал наркотики обычному прохожему.

В самом колледже корреспонденту сайта Север.Реалии отказались комментировать отчисление Ахметова. При этом сотрудница учебного заведения заявила, что в опубликованных роликах сцен с подкидыванием наркотиков нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG