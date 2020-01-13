Молдавский олигарх Плахотнюк попал под санкции США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о включении в санкционный список молдавского олигарха и бывшего чиновника Владимира Плахотнюка. В Вашингтоне сочли бизнесмена причастным к "значительной коррупции". По словам Помпео, действия Плахотнюка подрывали правопорядок и ставили под угрозу независимость демократических институтов в Республике Молдова".

Принятые в отношении Плахотнюка меры означают, что ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права получать американскую визу.

Решение, принятое в Вашингтоне, показывает, что США нетерпимо относятся к коррупции и поддерживают народ Молдавии в борьбе с ней, – цитирует "Голос Америки" заявление Помпео.

Владимир Плахотнюк – бывший председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Он был депутатом парламента Молдавии двух созывов и первым вице-председателем парламента. Его называют самым богатым человеком в Молдавии, а также самым влиятельным лицом в 2010-х годах. Политическая карьера Плахотнюка завершилась в июне 2019 года, когда в результате политического кризиса правительство Павла Филипа ушло в отставку. Плахотнюк и Филип, как сообщали молдавские СМИ, могли иметь отношение к самому крупному хищению денег в истории Молдавии – исчезновению из нескольких молдавских банков денег на общую сумму примерно в один миллиард долларов.

В Молдавии в отношении Плахотнюка расследуется уголовное дело о причастности к крупным финансовым аферам. В России он проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности.