В Приморье полицейских обвинили в избиении задержанного

В городе Артёме Приморского края в суд передано дело в отношении троих сотрудников уголовного розыска. Их обвиняют в избиении задержанного, которого они подозревали в угоне автомобиля. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В отношении оперуполномоченных транспортного отделения уголовного розыска возбуждено дело по статье о "превышении должностных полномочий".

По версии следствия, 9 августа 2018 года обвиняемые в служебном кабинете избили задержанного руками и ногами, а также применили к нему спецсредства. Они добивались показаний по угону автомобиля.

По результатам судебного разбирательства будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы полицейскими. Если суд признает их виновными, то сотрудники полиции понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в пресс-службе ведомства.