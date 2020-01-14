Суд оправдал активиста, задержанного после акции с "надгробием Путина"

В Санкт-Петербурге суд оправдал активиста движения "Бессрочный протест" Романа Ивера, который был задержан после акции с установкой в городе "надгробия Путина". Об этом в фейсбуке сообщил правозащитник Динар Идрисов.

В апреле 2019 года Ивера задержали, избили и полтора часа держали в наручниках. На активиста составили два протокола, обвинив в употреблении наркотиков и неповиновении полиции. Оба дела после обжалований были прекращены, сообщил Идрисов.

В избиении задержанных - Ивера и ещё двоих активистов, по словам правозащитника, принимал участие заместитель начальника полиции Адмиралтейского района по охране общественного порядка подполковник полиции Прудников. Один из активистов был госпитализирован. Правозащитник намерен привлечь Прудникова к ответственности.

В начале апреля 2019 года активисты движения "Агит Россия" установили напротив Исаакиевского собора в Петербурге стилизованную под надгробие табличку с изображением президента России Владимира Путина. На ней были указаны дата рождения главы государства и – через дефис – цифра 2019. Ниже написано "Предал народ России". Позже полиция задержала активиста Андрея Жексимбаева и пресс-секретаря движения "Агит Россия" Григория Кудрявцева. Их признали виновными в установке "надгробия Путина" и присудили по девять суток административного ареста.

В Татарстане за инсталляцию в виде могилы Путина недалеко от здания Следственного комитета в Набережных Челнах в середине марта арестовали на 28 суток активиста Карима Ямадаева. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции.

Примерно тогда же сообщалось, что социальная сеть "ВКонтакте" массово удаляет публикации с "надгробием".