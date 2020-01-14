ЕСПЧ присудил €34 тысячи матери солдата, покончившего с собой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию почти в 34 тысячи евро россиянке Любови Стяжковой, сын которой покончил с собой во время службы в армии. Об этом сообщается на сайте суда.

Любовь Стяжкова обратилась в ЕСПЧ с жалобой на нарушения права на жизнь и запрещение пыток.

Как выяснилось, солдат совершил самоубийство из-за дедовщины. Его тело со следами избиений нашли в окопе в чеченском селе Борзой, где он служил по призыву в 2002 году. Сержант и другой рядовой рассказали, что избили Стяжкова, так как он спал на посту. Позже их освободили по амнистии.

Помимо компенсации морального вреда россиянке также присудили 2 тысячи 600 евро в качестве возмещения судебных издержек.