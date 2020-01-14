ЕСПЧ не увидел политического преследования во "втором деле ЮКОСа"

Европейский суд по правам человек отказался признать политическим преследование по "втором делу ЮКОСа" бывших совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам отказали в выплате компенсаций. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни и статьи о наказании исключительно на основании закона. По мнению ЕСПЧ, сам факт, что суд обнаружил в "деле ЮКОСА" нарушение Конвенции о правах человека, уже является достаточно справедливой компенсацией морального вреда.