ЕСПЧ не увидел политического преследования во "втором деле ЮКОСа"

Европейский суд по правам человек отказался признать политическим преследование по "втором делу ЮКОСа" бывших совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам отказали в выплате компенсаций. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Суд признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни и статьи о наказании исключительно на основании закона. По мнению ЕСПЧ, сам факт, что суд обнаружил в "деле ЮКОСА" нарушение Конвенции о правах человека, уже является достаточно справедливой компенсацией морального вреда.
- Михаил Ходорковский был осужден в России по двум уголовным делам об экономических преступлениях. "Международная амнистия" присвоила ему и его коллеге Платону Лебедеву статус "узников совести".
- После того как бизнесмены провели в колонии больше 10 лет, президент Владимир Путин подписал указ об их помиловании. Сейчас Ходорковский живет за рубежом. После отъезда из России он занялся общественной деятельностью и возобновил работу просветительского проекта "Открытая Россия".
- В 2010 году Ходорковский и Лебедев получили по 14 лет лишения свободы по "второму делу ЮКОСа". Их признали виновными в хищении нефти и отмывании незаконной прибыли от ее продажи. Они свою вину отрицали.
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