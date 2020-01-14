Режиссёр Спайк Ли возглавит жюри Каннского фестиваля в 2020 году

Американский режиссёр Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2020 году. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

По словам Ли, он был одновременно шокирован, счастлив, удивлен и горд, когда ему предложили возглавить жюри. "Каннский кинофестиваль оказал большое влияние на мою карьеру в кино. Вы могли бы легко сказать, что Канны изменили траекторию того, кем я стал в мировом кино," - заявил 62-летний режиссёр. Ли станет первым темнокожим, возглавившим жюри кинофестиваля. 73-й Каннский фестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2020 года.

В разные годы на Каннах проходили премьеры семи картин снятых Спайком Ли. В 2018 году его фильм "Чёрный клановец" получил Гран-при фестиваля. В своих картинах Ли поднимает темы расовой дискриминации, бедности и расовых взаимоотношений.