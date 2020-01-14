Воровство триллионами и новый ГУЛАГ. Куда катится экономика России

"Если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: крадут". К этому афоризму из записной книжки Вяземского, который он приписывает Карамзину, во многом сводится и содержание интервью председателя счетной палаты РФ Алексея Кудрина, опубликованного сегодня РИА Новости. Вынесенная в заголовок цитата - "Ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами" - легла в основу множества саркастических постов.

О том, как можно было бы побороть коррупцию, рассуждает заместитель директора Transparency International ​Илья Шуманов:

Алексей Кудрин дал развернутое интервью РИА "Новостям", в котором достаточно точно говорит о возможностях для уменьшении коррупции не через призму |посадить-отобрать|, а через устранение принципиальных предпосылок для возникновения коррупционных возможностей. Как мне кажется, - это то, что сейчас действительно может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

✅ расширение полномочий парламента (я понимаю весь скепсис), автоматически приведет к увеличению подотчетности административного аппарата и квазигосударственных институтов.

✅принудительный перевод на электронный документооборот публичного сектора и развитие электронных сервисов, что сократит и временные и коррупционные издержки.

✅уменьшение роли государства в целых отраслях, через реализацию предприятий (за исключением стратегических) на открытых торгах, что повысит инвестиционную привлекательность экономики и даст стимул для развития частного сектора.

✅повышение подотчётности государственных корпораций и государственных компаний, что скажется на их эффективности и повысит поступления в бюджет.

Но поверить в то, что в России может всерьез развернуться борьба с коррупцией, невозможно, считают многие - и в том числе политик Виктор Алкснис:

То есть, если начать реальную борьбу с коррупцией, то можно было бы отменить повышение пенсионного возраста, начать возрождение российского машиностроения и многое, многое другое.

Но на пути этого стоит непреодолимое препятствие - коррупцию победить невозможно, если с ней бороться избирательно, если существует уровень людей, которые являются неприкасаемыми и которые могут себе позволить "излишества" в этом плане. Я веду речь о людях из ближнего круга Президента РФ.

Почему бы не спросить у министра обороны РФ С.Шойгу или у председателя Госдумы В.Володина, да и других приближенных к нему лиц, на какие средства были выстроены огромные дворцы на Рублевке и которые записаны, как правило, на их родственников? Или об источниках сверхдоходов руководителей госкомпаний и госбанков? И, даже страшно об этом подумать, поинтересоваться у председателя правительства РФ Д. Медведева, какое он имеет отношение к знаменитому поместью "Плёс"?.

А без этого шокирующие кадры на телевизионных экранах гор долларов и золотых слитков, обнаруженных при обысках у отдельных полковников и высокопоставленных таможенников будут просто имитацией борьбы с коррупцией.

Единственный способ победить коррупцию общеизвестен. Его сформулировал всемирно известный бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю: "«Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников».

Но это в нашей стране невозможно.

Пожаловался Кудрин и на низкую производительность труда в России.

Николай Руденский

Пара фраз: Кудрин vs Ленин

Наука отставанья

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ:

Но у нас же есть нацпроект по повышению производительности труда. Он не работает пока?

В нем почему-то нет основного показателя, принятого во всех странах: сколько за час или за год выпускается продукции в долларовом выражении. Потому что, например, если сравнивать Россию с Германией или с Францией, то мы за год раза в два меньше производим, а если пересчитать на часы — то отставание уже в три раза, потому что у них рабочая неделя короче.

Эти страны сумели внедрить современные подходы к организации производства, к управлению, к изменениям технологических процессов, и сумели добиться того, что мы для себя ставим целью. Это не что-то недостижимое, резервы у нас есть.

Владимир Ленин. «Великий почин»:

Производительность труда — это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда. Это дело очень трудное и очень долгое, но оно начато, вот в чем самое главное. Если в голодной Москве летом 1919 года голодные рабочие, пережившие тяжелых четыре года империалистской войны, затем полтора года еще более тяжелой гражданской войны, смогли начать это великое дело, то каково будет развитие дальше, когда мы победим в гражданской войне и завоюем мир?

Увеличению производительности труда могли бы помочь филиалы колоний при крупных заводах и стройках, указ о создании которых Путин подписал еще летом - с 1 января он вступил в силу. Многие комментаторы пишут об этом указе как о попытке воссоздать ГУЛАГ.

Марат Гельман

вперед к искусственному интелекту через рабский труд:

Путин подписал закон о создании филиалов колоний при крупных предприятиях и стройках

Эдвард Резник

Чувак знает что делает. Шаг за шагом. Какое отношение он имеет к современной России и к 21 веку, вообще не понятно.

Ольга Гендина

Расскажите ему кто-нибудь, какой сейчас год

Мария Кувшинова

А, так вот зачем все эти посадки за лайки. Осужденные за не тяжелые преступления будут работать на крупных предприятиях, оказывается. Удобно.

Кирилл Шулика

Тут не до шуток про "инновационную экономику", они реально начали возрождение экономики ГУЛАГа.

То есть обвинительные приговоры за нетяжкие преступления, которые могли бы вполне заменяться штрафами, приобрели экономический смысл.

Симон Кордонский

забота о людях!

«Российская газета» пишет, закон решит проблему с трудоустройством заключенных, так как им больше не придется тратить время на дорогу до работы и обратно»

Юлия Ауг

Зубодробительная новость. Ну, здравствуй, лагерная экономика, давно не виделись.

Алексей Беляков

Иосиф Виссарионович поставил лайк сердечком

Владислав Велицко

Отлично, ГУЛаг 2.0 есть. Теперь вернуть и Ягоду и Ежова, лучше двух сразу.

Александр Воронков

ГУЛАГ 2.0

От каждого — по способностям, каждому — по сусалам.

Станислав Огородников

Почему-то народу сразу видится ГУЛАГ, хотя по сути речь идет о переиздании брежневской "химии", куда отправляли (и сейчас предлагают) в порядке "поощрения"

Ариэль Коэн

«Химия» и шарашки. И верните смертную казнь!

Алексей Байков

"Какое миленькое ретро" (с)

А если серьезно то я давно уже говорил о том что остро необходим общероссийский реестр продукции созданной с использованием рабского труда заключенных и кампании по бойкоту этой продукции

Однако есть и голоса в пользу этой инициативы.

Полина Шварц

А что истерить на этот счет? Стране нужны рабочие руки, количество заключенных неуклонно сокращается. Будут трудиться, а не сидеть на шее государства? И хорошо.

Петр Фаворов

Вообще, как я понимаю, это мера, которая позволит избегать криминализации в колониях огромного количества заключенных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Им будут давать принудительные работы вместо лишения свободы.

Анна Анненкова

Может быть, эта тема в плане ресоциализации заключенных все-таки полезна? Человек за два года до освобождения начинает работать на таком предприятии, потом освобождается и остается на этом предприятии - его уже знают и меньше боятся. И ему проще - уже есть работа.

Тимур Олевский

А что, собственно такого? В стране, где работает справеливый суд это была бы история про гуманизацию пенитенциарной системы, вместо отсидки - возможность социализироваться, а потом и на эти предприятия устроиться работать. В стране полной беспредела, где заключенные систематически подвергаются рабскому труду это и есть ГУЛАГ. У нам тут стройка века, деньги все уже поделили, подкиньте нам пару тысяч рабочих рук заключенных. Окей, сейчас, только рейд "МАК-2020" проведем.

"Охранители" приводят в пример западные страны, где заключенные тоже трудятся на благо местной экономики.

Михаил Фильчак

НОВАЯ ТЕМА ДЛЯ ЛИБЕРАСТОВ

Путина хотят обвинить в том, что он собирается восстановить ГУЛАГ, хотя нечто пострашнее и гораздо циничнее сталинской системы уже довольно давно существует в самой "цитадели" демократии - в США.

Автор поста утверждает, что в США частные тюрьмы, использующие труд заключенных, стали в последнее время одной из самых быстрорастущих отраслей экономики.

Частные тюрьмы сформировали новый «тюремно-промышленный комплекс», занимающий видное место в производстве. Тюремная индустрия выпускает и производит 100% военных касок, брюк, портупей и ремней, рубашек, палаток, фляжек, рюкзаков для американской армии; тюрьма производит 46% специальных жилетов, 21% офисной мебели, монтажные инструменты, бытовую технику и многое другое. Благодаря тюремному труду США становятся привлекательной страной для инвестиций в труд.

Тюремная индустрия – одна из наиболее быстро растущих отраслей, и инвесторы её находятся на Уолл-стрит. В 2016 году выяснилось, что в многомиллиардную индустрию активно вкладывались крупнейшие банки Соединённых Штатов: Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan Chase, BNP Paribas, SunTrust, и U.S. Bancorp.

И только сотрудник фонда "Русь Сидящая", знакомый с ситуацией в российских колониях не понаслышке, считает, что речь идет о новой стратегии "распила" и в действительности "новый ГУЛАГ" в нынешних реалиях невозможен.

Алексей Федяров

Хоть кто-то думает, что в стране есть крупные предприятия и стройки. Смешно.

Негде, ребята, зэков использовать. Просто негде.

Не нужны бизнесу такие рабочие руки с геморроем - охрана, режим, обучение постоянное, текучка.

Вольных устроить негде, обанкрочено все, а что работает - там очереди в отделы кадров.

Пустая затея.

В комментариях развернулся спор между автором поста и журналисткой Анастасией Мироновой.

Вы ошибаетесь. Много где. Еще на этапе задумки принимались заявки на использование труда заключенных. Ряд госкомпаний получили соответствующее разрешение. Уже не помню, кажется, это Ростех, точно РЖД.

Ну и на ваш экономический вопрос ответил уже рад госкорпораций, которые еще два года назад заявили о желании пользоваться трудом заключенных. Между прочим, тогда же была какая-то конференция фермеров, где они решили обратиться в правительство с предложением разрешить и им использовать труд заключенных, хотя бы - административных. Одним из инициаторов этого обращения был Олег Сирота. Интерес к труду заключенных проявили ивановские фабрики, например, ряд завода комбикормов. Это я по памяти просто вспоминаю лишь случаи, вышедшие в СМИ. Спрос есть и очень большой. Экономически это оправдано, потому что работодатель получает дешевую силу, ФСИН в итоге, избавляясь от расходов на содержание, получает просто готовое финансирование - за рабсилу производители должны отчислять управлению колонии, филиал которой открывают у себя. Если бы это было экономически невыгодно, ИТЛ бы не возрождали. Труд заключенных и до этого ФЗ был выгодным. И масштаб бизнеса ограничивался лишь невозможностью мобильно перевозить рабочую силу. Если вы хорошо знаете историю ГУЛАГа и немецких концлагерей, вы должны помнить, что сначала открывался ИТЛ возле крупного производства, под него пригоняли рабсилу. Потом вокруг ИТЛ вырастали новые производства, это было дешевле, так как уже имелась базовая инфраструктура для содержания рабсилы. То же было и в Германии. Лагеря не просто так изначально строились. Место для Освенцима долго выбирали, решающим фактором была концентрация производств, имевших спрос на дешевую рабсилу, и возможность организации новой рабсилы. Вы ошибочно считаете, что повторение гулаговских ИТЛ невозможно, потому что невозможен возврат к масштабам промышленного роста. А необязательно в таких же масштабах и с такой же маржой, какая была в ГУЛАГе, воссоздавать: масштабы меньше, но явление то же.

Алексей Федяров

А явления и не уходили никуда. Адский рабский труд на промзонах колоний - обыденность. Может сделают пару показательных филиалов, распил бюджета требует фасада. На том все и кончится. Это ФСИН, там все предсказуемо абсолютно.

Именно для видимости потребности и учинили якобы запросы от госкорпораций. Вместе пилить сподручней бюджеты. Сотенку зэков вывезут куда-то, покажут в ящике. Ну и все. Даже в принуд центрах с работой сейчас полный швах, а тут - филиалы)))

В поддержку Федярова выступила и политолог, известная мантрой "ничего этого не будет".

​Екатерина Шульман

Ну хоть один комментарий от знающего человека. А то всё гулаг, гулаг.