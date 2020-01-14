Петербургским нацболам выплатят компенсацию по решению ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию двум активистам запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП). Об этом сообщает "Медиазона".

Михаил Башин и Сергей Чекунов были арестованы за акцию в петербургском Заксобрании в 2006 году. Российская Федерация должна выплатить активистам в общей сумме более 14 тысяч евро.

В ноябре 2006 года пятеро участников НБП ворвались в зал заседаний петербургского парламента. Они разбрасывали листовки, в которых называли депутатов "позором для города", а спикера Вадима Тюльпанова – врагом Петербурга. Башина и Чекунова сперва арестовали на 10 суток по административным статьям, а затем отправили в СИЗО по уголовному делу. Активистов обвинили в оскорблении и насилии в отношении представителя власти. Уголовное дело закончилось мировым соглашением. Башин и Чекунов провели под стражей четыре месяца.